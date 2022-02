The Book of Boba Fett: il sesto episodio è una chiave di volta di Star Wars

Il sesto episodio di The Book of Boba Fett è una di quelle cose che entrerà nella storia del franchise, non solo per l’impressionante livello raggiunto dalla tecnologia di ringiovanimento degli attori (che apre la porta a possibilità inimmaginabili nel mondo del cinema), ma anche dal punto di vista narrativo.

Grazie al certosino lavoro di Dave Filoni, che per l’occasione firma anche la regia dell’episodio, assistiamo ad una serie di comparse, citazioni e rimandi a vari altri elementi della galassia di Star Wars che rendono l’universo narrativo un insieme coeso e sfaccettato come non mai.

Se già il lavoro di Filoni sulle serie animate The Clone Wars e Rebels aveva segnato una fondamentale espansione dell’universo narrativo di Star Wars verso un pubblico più ampio rispetto a quello di libri e fumetti, l’introduzione di molti di questi elementi nel mondo live action con The Mandalorian aveva solleticato la curiosità di molti fan.

ATTENZIONE: DA QUESTO PUNTO CI SONO SPOILER SUL SESTO EPISODIO DI THE BOOK OF BOBA FETT

Ma è con il sesto episodio di The Book of Boba Fett che l’affresco narrativo che Filoni ha sviluppato a partire dalle idee di George Lucas giunge al suo apice: le vicende di Din Djarin, di Luke Skywalker, e di Ahsoka Tano si intrecciano, facendo esordire per la prima volta in un live-action un personaggio amatissimo di The Clone Wars e Rebels come Cad Bane.

Il tutto con un Mark Hamill che recita nei panni di Luke Skywalker come se fossero gli anni ‘80, grazie all’incredibile tecnologia di ringiovanimento che ha raggiunto livelli impressionanti. Lo ritroviamo mentre addestra Grogu dopo la conclusione della seconda stagione di The Mandalorian, in una serie di omaggi espliciti all’addestramento impartitogli da Yoda ne L’Impero colpisce ancora.

Filoni ci offre un flashback risalente all’Ordine 66, quando le truppe di cloni della Repubblica hanno sterminato (quasi) tutti i jedi su ordine dell’allora senatore Palpatine, e in particolare vediamo l’assalto al tempio jedi da parte della Legione 501, il corpo militare che ha dato il nome alla schiera di cosplayer ufficiali di Star Wars sparsi per il mondo.

L’episodio offre poi un momento atteso da anni, l’incontro su schermo tra Luke Skywalker e Ahsoka Tano, la padawan di suo padre Anakin. Che i due si dovessero conoscere era abbastanza scontato, visto il peso di entrambi nella ribellione contro l’Impero, ma è la prima volta che un rapporto tra i due viene esplicitato.

C’è anche un esplicito richiamo alla trilogia cinematografica più recente, dal momento che Din Djarin assiste alla costruzione della scuola jedi di Luke che vedremo poi distrutta da Ben Solo in un flashback de Gli ultimi jedi.

Filoni non tradisce l’omaggio western che tutta la saga di Boba Fett rappresenta, con uno duello tra i pistoleri Cobb Vanth e l’esordiente (in live action) Cad Bane, il criminale cacciatore di taglie che più di una volta ha rubato la scena in vari episodi di The Clone Wars e The Bad Batch.

In tutto questo però appare ancora più netta la spaccatura tra gli ultimi due episodi rispetto ai primi quattro di questa serie: se inizialmente The Book of Boba Fett non aveva convinto del tutto per la discutibile struttura narrativa e per alcune scelte stilistiche e di regia poco felici, con il quinto e il sesto episodio ha decisamente riacceso la passione nei fan di Star Wars, a discapito però della storia principale della serie che è stata quasi completamente accantonata.

Arriviamo ora all’ultimo episodio dopo due puntate in cui il protagonista nominale della serie è stato quasi totalmente assente. Inoltre gli sviluppi riguardanti i personaggi di The Mandalorian che sono avvenuti in questi ultimi due episodi sono talmente importanti che appare impossibile per chi segue quella serie affrontare la visione della terza stagione senza aver prima visto questa miniserie.