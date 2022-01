The Book of Boba Fett: il quinto episodio è il prologo di The Mandalorian 3

Il quinto episodio di The Book of Boba Fett ha stupito numerosi fan, che si sono trovati di fronte ad una sorta di episodio zero della nuova stagione di The Mandalorian piuttosto che al seguito delle vicende del cacciatore di taglie successore di Jabba the Hut.

I primi quattro episodi avevano suscitato molte perplessità tra i fan, spiazzati dal cambiamento radicale nel personaggio di Boba Fett (che per la verità nei film aveva avuto pochissimo spazio) e da scelte narrative e di regia discutibili da parte di Robert Rodriguez.

Il quinto episodio di The Book of Boba Fett appare fin da subito diverso, anche per la presenza alla regia di Bryce Dallas Howard, che già aveva firmato alcuni degli episodi più amati di The Mandalorian.

La figlia di Ron Howard si conferma una regista di primo piano, realizzando un episodio completamente incentrato su Din Djarin, il protagonista di The Mandalorian. Il suo ritorno in scena era stato preannunciato alla fine del quarto episodio di The Book of Boba Fett, quando alla proposta di Fennec Shand di assoldare dei “muscoli” per aiutare la guerra di Boba Fett contro i Pyke era partito in sottofondo il tema musicale di The Mandalorian.

Questo quinto episodio di The Book of Boba Fett non si limita semplicemente a far tornare in scena Din Djarin, ma racconta cosa ha fatto dopo la fine della seconda stagione di The Mandalorian, facendo tornare in scena personaggi della prima stagione della serie e legandoli agli avvenimenti successivi. È a tutti gli effetti un prologo alle nuove avventure di Din Djarin, che si mette in viaggio per ritrovare Grogu e per riguadagnare il suo onore di mandaloriano dopo esser stato costretto a togliersi il casco.

Solo nelle ultime sequenze si ricollega alla vicenda degli altri episodi di The Book of Boba Fett, con l’incontro tra Din Djarin e Fennec Shand.

L’episodio ha anche il pregio di mettere in scena tantissimi elementi che fanno la felicità dei fan di Star Wars: dalla prima raffigurazione live action della caduta di Mandalore, in cui si vedono impiegati i droidi KX visti in Rogue One: A Star Wars Story, fino al ritorno in scena di Peli Motto, la meccanica di Tatooine interpretata da Amy Sedaris, vista in The Mandalorian e amatissima dai fan.

Inoltre, in quello che sarà un passaggio fondamentale in vista della terza stagione di The Mandalorian, dona a Din Djarin la sua nuova navicella spaziale, un vecchio N-1 Starfighter della guardia reale di Naboo, velivolo visto spesso nella trilogia prequel e pilotato anche da Anakin Skywalker. In alcune sequenze mozzafiato Din Djarin lo fa volare attraverso i canyon già teatro delle corse viste in Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma.

Purtroppo non sappiamo ancora quando sarà possibile vedere la terza stagione di The Mandalorian, dati i problemi che si stanno verificando durante le riprese.