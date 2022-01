The Mandalorian: stop alla terza stagione

L’incremento esponenziale dei casi di variante Omicron del Coronavirus ha spinto i vertici di LucasFilm a fermare la produzione della terza stagione di The Mandalorian.

Secondo Bespin Bulletin infatti le riprese della serie ambientata nell’universo di Star Wars avrebbero dovuto riprendere dopo la pausa natalizia, ma a quanto risulta il cast e la crew non hanno ripreso il lavoro a causa dell’aumento di casi di Covid-19 nell’area di Los Angeles.

La produzione della terza stagione di The Mandalorian, che era iniziata a fine settembre, è stata quindi sospesa indefinitamente, senza alcuna indicazione riguardo alla data di ripresa. Dalle voci trapelate dal set, nessun membro del cast o della produzione avrebbe contratto il virus, ma la decisione è stata presa in maniera preventiva dato l’enorme aumento fatto registrare dalla curva dei contagi.

Anche un’altra serie di fantascienza, Star Trek: Picard, ha sospeso la produzione nelle ultime settimane per lo stesso motivo.

Questo stop potrebbe portare ad uno slittamento della terza stagione di The Mandalorian al 2023, ma la produzione approfitterà comunque di questo stop alle riprese per continuare il lavoro di post-produzione degli effetti visivi su quanto già girato. Le tempistiche di post-produzione erano infatti comunque uno degli elementi che maggiormente preoccupavano in vista del rilascio entro il 2022.

Prima dello stop alla produzione che avrebbe dovuto concludersi a marzo, la terza stagione di The Mandalorian avrebbe dovuto chiudere la proposta Star Wars/Disney+ per il 2022, un anno che vedrà approdare sulla piattaforma streaming, dopo la conclusione di The Book of Boba Fett, anche le serie Obi-Wan Kenobi e Andor, oltre alla seconda stagione della serie animata The Bad Batch.

Il ritardo di The Mandalorian potrebbe impattare negativamente anche sulla produzione di Ahsoka, la serie che dovrebbe seguirla sia dal punto narrativo che pratico, dal momento che verrà realizzata negli stessi Manhattan Beach Studios.