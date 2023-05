I fan di One Piece sono ancora dubbiosi sul genere di Yamato, il personaggio inserito qualche anno fa all’interno del manga durante la longeva saga di Wano.

Il personaggio in questione è nato da Kaido e durante la storia vediamo Yamato farsi chiamare con il nome “Oden” (usando un “lui” invece di un “lei), quindi per questo i lettori sono ancora dubbiosi sul genere.

Dopo le polemiche e le discussioni nel settembre del 2021 lo stesso autore Eiichiro Oda ha confermato il sesso del personaggio, dichiarando apertamente che Yamato è una donna a livello biologico. Le discussioni si sono calmate da quel momento anche se come leggiamo su Anime Senpai ultimamente si sono di nuovo accese.

Nel giugno del 2022 arriva un capitolo contenente una tavole che riportò nuovamente l’argomento in discussione. Nel disegno “incriminato” si vede Yamato fare il bagno con Luffy e gli altri personaggi maschili, Intanto che il gruppo femminile della ciurma di Luffy fare il bagno separatamente, quindi non è che Yamato non avesse scelta alcuna.

One Piece: cosa pensano i fan di Yamato?

Nel capitolo 1084 vediamo invece una splash page illustrata con quasi tutti i personaggi femminili, dove Yamato è disegnata come una donna: qui il pubblico si è sentito di dire la propria su Twitter, in calce alcuni commenti:

“A questo punto dovremmo semplicemente chiamare Yamato gender fluid, e questo pone fine al dibattito sui transgender.” Non so perché siete così preoccupati per il genere di Yamato, soprattutto perché lui stesso ha detto che si identifica come un uomo. Luffy lo rispetta anche e chiama Yamato “Yamabro” “Buh ma Yamato era nel bagno dei maschi” sì perché è lì che sarebbe stato ODEN se fosse stato ancora vivo si identifica come Oden. So solo che Oda riderebbe di questa vostra reazione.”

Questi sono i commenti più interessanti letti su Twitter, dove potete recuperare i commenti all’interno della fonte ufficiale.

Fonte Anime Senpai – Twitter