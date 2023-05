One Piece sta incrementando senza dubbio il ritmo della narrazione, anche se Eiichiro Oda come sempre, aggiunge pochi tasselli alla volta, così da depistare e far speculare il suo pubblico affezionato e non.

Se pensavate che i Draghi Celesti fossero la parte “peggiore” della Grand Line, non dimenticate la presenza di Im, un Re Ombra che governa la famiglia reale. Il nuovo capitolo della storica saga ha messo in risalto gli eventi vissuti al Reverie, con al centro Sabo e Jewelry Bonny che creare scompiglio mentre il re di Alabasta affronta la sua vita.

Proprio qui Im si palesa nella stanza del Re dove anche i Draghi Celesti rimangono a bocca aperta, vista anche la rarità delle visite in questione da parte del sovrano. Come accennato fino a questo momento il pubblico ha la consapevolezza che i Draghi siano gli esseri più forti del mondo di One Piece, anche se a quanto pare non è così.

Im non dice molto ma si siede ad ascoltare il racconto del Re di Alabasta approdato al trono dopo la rinuncia di Lily per governare il Paese. Le ricerche dicono però, che quest’ultima non è mai tornata ad Alabasta, anche se non si sanno ancora i motivi dietro questa scelta.

Il Re ovviamente vuole sapere di più di questa vicenda, ma Im e i Draghi Celesti non dicono nulla al riguardo. Per questo si sospetta che dietro alla sua morte ci siano proprio queste due potenti ed enigmatiche figure, anche se al momento sono solamente speculazioni, così come leggiamo su CB.

One Piece 1084: il cliffhanger mostra il Sovrano segreto del Mondo (SPOILER)

Le teorie su Im veramente si sprecano, anche perché ha fatto solamente della rarissime apparizioni senza che queste ultime donassero molto al pubblico. Quindi se i Mugiwara devono affrontare il Governo Mondiale dopo i Draghi Celesti ci sarà Im, una figura ancora più sconosciuta di tutto il resto. Cosa ne pensate?

