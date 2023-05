Among Us in One Piece

One Piece 1062 nasconde un easter egg di Among Us

Sappiamo tutti l’enorme qualità di One Piece raggiunta durante la trasposizione animata dell’arco narrativo di Wano, dove al suo interno abbiamo la nuova trasformazione di Luffy, il Gear Fifth, insieme alla rivelazione riguardante l’origini del Frutto ingerito dal protagonista.

Oltre questo abbiamo visto al centro di questa saga tantissimi combattimenti spettacolari, come quello di Zoro vs King, capace di liberare nello spadaccino dei Mugiwara il suo Haki. Durante questo incredibile scontro che conferma ancora una volta l’elevata qualità offerta dalla Toei Animation al suo pubblico, notiamo un cameo molto singolare.

Tramite Comic Book riusciamo a pescare un tweet di @Sparkleredpanda uno dei collaboratori interni per quanto riguarda la realizzazione dell’episodio, come accennato uno dei più belli di sempre se andiamo a discutere della qualità totale, che conferma la presenza di un easter egg dedicato ad Among Us.

Non è difficile carpire dove il tutto è stato posizionato, specie se andiamo a visionare il frame in calce a queste righe. Durante un’animazione inerente all’aura di Zoro, vediamo formarsi proprio una piccola “macchia” richiamante il celebre giochino Among Us, diventato famigerato in tutto il mondo in breve tempo.

And don't forget a moon gooz pic.twitter.com/WCESsQ8XTZ — Chansard Vincent (@Sparkleredpanda) May 21, 2023

La palese citazione ha scosso il pubblico e tra i vari commenti divertenti come sempre è presente chi non ha apprezzato questa scelta. Tra le risposte più in voga troviamo quella di un utente che ha segnalato un’altra citazione del gioco in un episodio di One Piece:

Quasi sicuramente ci sono altre citazioni al riguardo e forse ne arriveranno altre nel corso del tempo. Detto questo la piccola chicca descritta in questa sede non è di intralcio a l’episodio di questa settimana che non solo amplia e conferma al pubblico la potenza di Zoro, ma mette in atto ancora una volta il talento degli animatori Toei.

Con queste nuova aggiunte l’episodio in cui sarà animato il Gear Fifth sarà qualcosa di epico e noi di certo non vediamo l’ora di ammirare questo grande lavoro.

Fonte Comic Book – Twitter