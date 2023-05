Demon Slayer: i fan scoprono un segreto sull’uniforme dei Pilastri

Demon Slayer è uno dei manga Shonen ad aver conquistato tantissimi fan in tutto il mondo. E ogni fan della serie scritta e disegnata da Koyoharu Gotōge ha un personaggio preferito. Da Zenitsu a Mitsuri e così via, la serie è piena di personaggi pittoreschi. Naturalmente, tutti questi protagonisti hanno un loro e unico design a distinguerli, ma quelli che fanno parte della squadra ammazzademoni, devono rispettare determinate linee guida con le loro uniformi. E proprio a tal proposito, con il presente articolo riporteremo alcuni dettagli nascosti sulle uniformi dei Pilastri.

Questo aggiornamento arriva grazie ad alcuni fan che hanno notato un dettaglio durante la terza stagione anime. Infatti, tutti gli occhi erano puntati su Muichiro. Qui i fan hanno notato qualcosa di strano nella sua uniforme, diversa da quelle al di fuori del suo grado.

Il dettaglio legato alle uniformi dei Pilastri che i fan hanno notato ha a che fare con i bottoni. Queste uniformi hanno bottoni diversi rispetto a chiunque sia al di fuori del loro grado. Quindi è possibile distinguere le loro uniformi bianche e nere anche senza un haori. Le uniformi dei Pilastri hanno infatti bottoni dorati, mentre le altre come quella di Tanjiro presentano dei bottoni d’argento.

Ci sono altre cose che caratterizzano solo i Pilastri che i fan hanno notato. Dalle loro acconciature, ai loro modelli haori e altro ancora, questi sono facili da individuare tra le altre reclute di Demon Slayer. Questo dettaglio interessante sulle uniformi si può solo notare nell’anime poiché a colori.

E proprio riguardo l’adattamento anime, è in corso la terza stagione, il Villaggio dei Forgiatori di Katana. Disponibile su Crunchyroll, tutti gli appassionati in Italia possono guardarla con i sottotitoli. In questo modo tutti i fan potranno notare con i loro occhi questo dettaglio. Demon Slayer è ambientato nel Giappone dell’era Taisho, e le vicende ruotano attorno al gentile Tanjiro Kamado. Protagonista della serie, si guadagna da vivere vendendo carbone. Ma la sua vita pacifica viene sconvolta quando un demone massacra tutta la sua famiglia. La sua sorellina Nezuko è l’unica sopravvissuta, ma lei stessa è stata trasformata in un demone! Tanjiro quindi intraprende un pericoloso viaggio per trovare un modo per riportare sua sorella alla normalità e distruggere il demone che gli ha rovinato la vita.

