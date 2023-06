One Piece: quali capitoli adattano gli episodi 1064 e 1065 dell’anime?

One Piece riesce costantemente ad offrire diversi contenuto a tutti i fan sparsi per il mondo. Infatti il manga si trova nel suo arco narrativo finale, mentre l’adattamento anime sta per arrivare al momento culminante della saga di Wano. Questa è la trentunesima saga di One Piece e la quarta della saga degli imperatori, ed è la più longeva di sempre del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Infatti questa fase narrativa del manga va dal capitolo 909 al capitolo 1057, totalizzando ben 149 capitoli.

Per quanto riguarda l’anime invece, prodotto da Toei Animation, le vicende di Wano hanno avuto inizio dall’episodio 890 ed è tutt’ora in corso. L’anime si sta avvicinando al momento più importante della saga e infatti di recente abbiamo riportato che gli scontri di Zoro contro King e di Sanji contro Queen si sono finalmente conclusi. Questo significa che l’atto finale che vedrà Rufy si sta avvicinando ma soprattutto il gear fifth è pronto a debuttare sul piccolo schermo.

Con il presente articolo vogliamo parlare degli episodi 1064 e 1065 per approfondire i capitoli che questi hanno adattato sul piccolo schermo. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo un’analisi chiara.

L’episodio 1064 di One Piece adatta l’intero capitolo 1037 del manga. Per quanto riguarda invece il capitolo 1065, che andrà in onda la settimana prossima ossia l’11 giugno, adatterà il capitolo 1038. Questo quindi darà continuità lo scontro contro Big Mom, che affronterà Law e Kidd. L’anime di One Piece, attraverso questo ultimo arco, ha ricevuto una serie di reazioni positive da tutti i fan per la qualità mostrata in ogni singolo episodio.