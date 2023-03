One Piece: chi animerà il Gear Fifth nell’arco di Wano?

One Piece come ben sapete sta continuando la sua battaglia per Wano all’interno della trasposizione animata, che durante gli ultimi mesi ha raggiunto davvero un livello incredibile con determinati episodi. Senza ombra di dubbio il team è composto da grandi talenti, viste le incredibili sequenze visionate dal pubblico puntata dopo puntata.

Vista la sua importanza la saga di Wano deve essere trasposta dai migliori al mondo per quanto riguarda le animazioni, data anche la presenza prossima della nuova forma di Luffy, il Gear Fifth, che senza ombra di dubbio deve ricevere il massimo, se non di più, per quanto riguarda la sua apparizione animata.

Per far fronte a questo “bisogno” nel team entra una leggenda dell’animazione francese: Chansard Vincent. Uno dei suoi progetti più famosi e recenti è sicuramente The Witcher: Nightmare of the Wolf e Castlevania, prodotti validi aventi come punto di forza le animazioni appunto.

Se invece vogliamo parlare degli anime a cui Vincent ha partecipato, abbiamo i seguenti titoli: Black Clover, Boruto: Naruto Next Generations, RWBY, Mob Psycho 100 e Glepnir. Tutti grandi lavori di enorme responsabilità mediatica, specie se consideriamo il fandom racchiuso intorno a essi.

One Piece: che novità ci saranno nell’arco animato di Wano?

I will be working full time for Toei's One piece for a few months. It is something I have been wanting to do for some time, and finally took a break from my main work in France for it.

The one piece staff is full of amazing people, and I am very thankful to tokita-san! — Chansard Vincent (@Sparkleredpanda) March 18, 2023

Tramite il profilo Twitter di @Sparkleredpanda e Comic Book possiamo leggere le seguenti parole: “Lavorerò a tempo pieno per One piece di Toei per qualche mese. È qualcosa che volevo fare da tempo, e alla fine mi sono preso una pausa dal mio lavoro principale in Francia per questo. Lo staff di One Piece è pieno di persone fantastiche e sono molto grato a tokita-san!“

Non solo la leggenda ama stare nel team, ma come se non bastasse si è preso una pausa dagli altri lavori in cui quest’ultimo è occupato, per dare il massimo alla trasposizione finale dell’arco di Wano, come accennato molto importante per la storia e per Luffy, che contro Kaido deve sfoggiare ancora la sua nuova forma Gear Fifth.

Cosa ne pensate di questa “new entry”? Saprà dare il giusto sprint spirituale e visivo a questa meravigliosa e singolare nuova forma del protagonista? Diteci la vostra.

Fonte Twitter – Comic Book