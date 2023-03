One Piece: Eiichiro Oda risponde a una domanda sul fan service nel manga

One Piece rappresenta senza ombra di dubbio la serie Shonen più di impatto di sempre. Le avventure di Monkey D. Luffy e del suo equipaggio hanno contribuito a spianare la strada del manga di Oda verso un successo globale in continua espansione.

Il viaggio dei personaggi più amati di sempre continua ancora oggi dopo oltre 20 anni. Oda di recente si è dedicato a rispondere ad alcune domande che i fan hanno avuto modo di rivolgergli nella sezione dedicata a queste in ogni volume.

L’aggiornamento arriva da un numero di SBS, una rivista in cui Oda risponde alle domande su One Piece da parte dei fan. In una di queste domande, un lettore ha chiesto informazioni su One Piece e le sue linee guida sul fan service.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider newworldartur. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

One Piece è molto più contenuto rispetto a diversi altri manga del suo genere che si spingono decisamente al limite. Oggi abbiamo il piacere di riportare le parole di Oda.

Il mangaka dice che è fatto apposta e che non è interessato a queste cose. “Sin da quando ero bambino, ci sono stati molti manga che presentano scene di fan service. Ma la maggior parte delle volte è fatto contro il consenso o la volontà dei personaggi femminili, quindi sento che le donne mostrano la loro sessualità di loro spontanea volontà” afferma il mangaka. Aggiunge anche che una rivoluzione è necessaria per la rappresentazione delle eroine nel manga.

Naturalmente, questa spiegazione ha suscitato l’interesse dei fan di One Piece. Non si può negare che il manga presenti sagome esagerate nei personaggi femminili. Ma piuttosto che costringerli a svolgere un fan service, Oda cerca di mantenere il tropo consensuale piuttosto che voyeuristico o perverso.

In questo modo, Oda spera che il fan service nel manga di One Piece risulti più potente di qualsiasi altra cosa. Dopotutto, non c’è niente di sbagliato nell’ostentare se stessi fintanto che è fatto alle proprie condizioni.

Ora, ci sono state volte in cui One Piece ha oltrepassato il limite e i lettori di manga lo ammettono liberamente. Sanji può essere un gentiluomo, ma anche lui ha spinto troppo oltre i suoi interessi da pervertito. Tuttavia, i lettori possono certamente riconoscere i diversi modi in cui One Piece a fatto del fan service.

