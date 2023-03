A quanto pare Kinnikuman, la storica serie di Weekly Shonen Jump tornerà con un nuovo adattamento animato coronando un sogno per tutti i fan del noto manga di lotta figlio della generazione degli anni settanta.

Così come leggiamo su Comic Book le voci al riguardo si fanno sempre più concrete, così come possiamo apprendere anche su pagine come Sugoi LITE e altri. Se ben ricordate in Italia l’anime fu trasmesso su Jetix e K2, anche se parliamo del sequel e non della storia originale.

Come se non bastasse il manga originale non è mai arrivato in Italia per via delle troppe controversie e delle vicende legate ai diritti, dove successivamente con il troppo tempo trascorso a tal proposito, non è mai stato più considerato per una pubblicazione nostrana, anche se la parole “fine” non è stata ancora annunciata.

Kinnikuman: il classico di Shonen Jump torna con un anime prequel o sequel? Sarà addirittura un remake?

"Kinnikuman" (Ultimate Muscle) New Anime Project in development. pic.twitter.com/Q4WltNgGTh — Sugoi LITE (@SugoiLITE) March 13, 2023

Così come vediamo in alto il profilo Twitter in questione ha pubblicato queste due leggendarie immagini annunciando anche che Kinnikuman ha in produzione un anime dedicato, che potrebbe condurre o a degli eventi passati non ancora inesplorati, oppure ad alcuni riguardanti il futuro dei personaggi che abbiamo avuto modo di amare nel corso degli anni.

Come accennato noi in Italia abbiamo avuto l’opportunità di vivere le storie di Ultimate Muscle, sequel dell’originale Kinnikuman, opera mai arrivata sui nostri scaffali o nelle nostre televisioni. Rispetto alla storia che conosciamo quella originale è più violenta e controversa, visto che i combattimenti spesso finiscono nel sangue o negli smembramenti.

“Ultimate Muscle” era una storia più per ragazzini, anche se veramente coinvolgente, e quindi dato che Kinnikuman non è mai arrivato in maniera regolare nel resto del mondo, Toei potrebbe decidere di annunciare un anime remake fedele all’opera cartacea in occasione di questi 40 anni del manga del duo di creatori Yudetamago.

Cosa ne pensate di questo progetto animato? L’anime potrebbe rilanciare la serie classica oppure semplicemente si tratterà di un sequel? Diteci la vostra.

