Un grande classico Shonen potrebbe essere pronto a fare il suo ritorno!

Tra i manga Shonen più famosi al mondo sicuramente tutti conoscono manga come Dragon Ball e One Piece. Nel corso dei decenni sicuramente il “catalogo” si è ampliato non solo a livello di titoli, bensì di lettori. Infatti aldilà del Giappone i lettori di serie shonen dominano rispetto agli altri.

Da Naruto a One Piece, Shonen Jump ha pubblicato i più grandi successi del settore. Oggi però siamo entusiasti di condividere che una nuova voce suggerisce il ritorno di uno dei più grandi classici Shonen.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider SugoiLITE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"Kinnikuman" (Ultimate Muscle) New Anime Project in development. pic.twitter.com/Q4WltNgGTh — Sugoi LITE (@SugoiLITE) March 13, 2023

Se queste voci saranno fondate allora una delle migliori serie di Shonen Jump degli anni 70 sta per tornare. Si tratta di Kinnikuman, noto anche come Ultimate Muscle, e pare che al momento sia in corso un adattamento animato.

Dopotutto, Kinnikuman rappresentava Dragon Ball prima che Goku arrivasse. Possiamo ringraziare questa serie per aver aperto la strada a One-Punch Man, My Hero Academia e tanti altri titoli. Dopotutto, il duo di creatori Yudetamago ha lanciato il manga nel 1979. La prima serie è andata avanti per otto anni. Un sequel di Kinnikuman è seguito negli ultimi anni ’90, giunto in Italia sotto forma di cartone animato col titolo Ultimate Muscle.

Questa serie rappresenta uno dei manga più venduti in Giappone e ha contribuito a consolidare la presa di Shonen Jump sull’industria decenni fa.

Kinnikuman, che letteralmente vuol dire uomo -muscoli, è un manga che si concentra su Suguru Kinniku. Si tratta del protagonista principale, uno scalcinato supereroe, noto per aver forgiato i più grandi eroi della galassia. Il suo obiettivo è quello di dimostrare di avere le qualità necessarie per conquistare il trono del suo pianeta. Per farlo dovrà imporsi come lottatore di wrestling, affrontando avversari ben più stravaganti di lui.

Nonostante questa serie sia inedita inedita in Italia, ha riscosso un forte successo.

Fonte – Comicbook