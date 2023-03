Boruto: la pausa dell’anime potrebbe essere la scelta migliore per la serie

Come abbiamo confermato di recente, l’anime di Boruto: Naruto Next Generations andrà incontro ad una lunga pausa e questa potrebbe essere la scelta migliore considerando dove si trova il manga di Boruto in questo momento. Al momento conosciamo la parte uno della fase conclusiva dell’anime, in attesa dell’arco di Code. Presto l’anime raggiungerà gli eventi narrati del manga. Ma piuttosto che aspettare di arrivare a quel momento con ulteriori episodi filler, lo studio di animazione ha deciso di prendere una decisone inaspettata.

Boruto si concluderà con una pausa indefinita, con l’episodio 293 in onda il 26 marzo in Giappone, che sigla la prima parte. Confermiamo che una parte 2 è già in lavorazione per il futuro, ma al momento non c’è ancora una data di uscita.

Quando si parla di un particolare episodio di Boruto dell’anno passato, c’è una buona possibilità che coloro che non seguono totalmente l’anime potranno ricordare qualche avvenimento legato ai personaggi. Questo perché dopo il combattimento con Isshiki Otsutsuki gli unici contenuti che l’anime ha trasmesso erano episodi di riempimento, per almeno un anno, fino a gennaio 2023.

Questo non tiene conto nemmeno di tutto il contenuto originale di Boruto fino a questo punto, che compensa la maggior parte della Parte 1. Ancora una volta l’anime stava per recuperare terreno avvicinandosi al manga. Dunque il team ha cambiato strategia, non avendo nemmeno altre opzioni.

Per questo motivo è corretto pensare che la pausa dell’anime sia la scelta migliore per Boruto, anche perché placherebbe le critiche dei fan. Studio Pierrot è famoso per gli episodi filler che già presentava in Naruto, e lo stesso ha fatto con il suo sequel.

Per quanto riguarda invece il manga, capitolo dopo capitolo si avvicina all’attesissimo salto temporale. Il figlio del settimo Hokage ha davanti a sé Kawaki che è determinato a eliminarlo per sbarazzarsi definitivamente di Momoshiki.

Anche se l’anime del sequel del manga di Kishimoto si fermerà, i fan avranno modo di intrattenersi dato che sono in arrivo quattro episodi speciali di Naruto, per festeggiare i 20 anni della serie animata.

