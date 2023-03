Studio Ghibli come ben sappiamo è uno degli studii di animazioni più importanti al mondo, talmente famigerato che nel 2022 ha avuto un parco a tema intitolato il Ghibli Park. Dopo numerose recensioni positive un evento abbastanza controverso ha accesso la vena polemica del pubblico.

L’incidente non ha a che fare con la gestione del parco, ma sostanzialmente si volge verso un gruppo specifico di visitatori che ha posato in modo inappropriato vicino ad alcune statue a tema appartenenti al mondo Ghibli: parliamo delle sculture raffiguranti Marnie e Therru.

Un gruppo di giovani visitatori ha posato in maniera indegna vicino alle due statue dei personaggi appena citati, ritraendosi vicini ad essere con pose sconce e moleste, “degne” nemmeno di ragazzini di quella età. Tutto ciò è ovviamente accaduto davanti a tutti nelle ore di apertura classiche del Ghibli Park.

Ovviamente il pubblico si è esposto in maniera contraria a questo evento, chiedendo che a livello legale sia fatto qualcosa a tal proposito, magari denunciando oppure cambiando totalmente la politica del parco dedicato al meraviglioso mondo animato che ha conquistato mezzo mondo nel corso del tempo.

Il sito Unseen Japan ha riassunto e citato la risposta della direzione di questo parco, che a quanto pare non vuole proseguire in maniera legale sulla questione, lasciando il gruppo di ragazzini totalmente “non colpevoli”: “Non avverrà alcun cambiamento nella politica o nelle regole dichiarate per quanto riguarda le azioni inappropriate con i modelli dei personaggi.

Il portavoce ha affermato che la natura sessualmente minacciosa delle fotografie era una questione di opinione e che in futuro il personale potrebbe parlare in quel momento con chi sta compiendo determinate azioni, domandando cortesemente se la si può smettere di comportarsi in un certo modo”.

Studio Ghibli: in Giappone scattano le prime controversie verso il Parco a tema

Da come potete immaginare il pubblico per motivi ovvie non ha preso alla leggera questa decisione, dato che sostanzialmente sono state “molestate” alcune delle statue e opere più importanti per l’animazione nipponica, uno dei tesori più belli che abbiamo al mondo. Voi cosa ne pensate della vicenda?

Fonte Comic Book – Twitter