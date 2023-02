Studio Ghibli: il parco tematico introdurrà i Gattobus quest’anno

Studio Ghibli è senza dubbio lo studio di animazione più famoso in tutto il mondo. I lungometraggi come Il mio vicino Totoro, Kiki – Consegne a domicilio, La città incantata e Il Castello errante di Howl hanno affascinato tutto il mondo. Una delle grosse novità legate a questo studio di animazione è il parco tematico.

Universal Studios Japan ha presentato diversi parchi tematici legati a molti importanti franchise di anime. Quelli ispirati a Neon Genesis Evangelion, L’Attacco dei Giganti, Sailor Moon, Detective Conan e Hunter x Hunter sono solo gli esempi principali.

Lo scorso anno lo Studio Ghibli ha aperto il proprio parco divertimenti in Giappone. L’obiettivo era di ricreare gli ambienti dei grandi classici con la promessa di aggiungere un nuovo elemento iconico.

Il mio vicino Totoro, scritto e diretto da Hayao Miyazaki nel 1988, è uno dei film più famosi di sempre di Studio Ghibli. Racconta la storia di una famiglia che si trasferisce in campagna a causa di una madre malata. Le due giovani figlie della famiglia incontrato una serie di spiriti della foresta. Tra questi uno molto bizzarro è un autobus con le sembianze di un gatto, dando vita al leggendario “Gattobus“.

Oggi quindi vogliamo parlare della nuova attrazione del parco tematico Ghibli. Per agevolare lo spostamento dei visitatori da un punto all’altro, saranno introdotti dei veri e propri Gattobus!

Il Ghibli Park ha annunciato che i nuovi “veicoli elettrici a bassa velocità” saranno modellati per assomigliare a quelli presenti ne Il mio vicino Totoro.

Di seguito abbiamo la possibilità e il piacere di condividere il prototipo del nuovo progetto:

Il prossimo progetto di Studio Ghibli sarà il film How Do You Live, annunciato come l’ultimo film del leggendario regista Hayao Miyazaki. Il film è basato su un romanzo pubblicato nel 1937 e si concentra su un adolescente e suo zio, che gli dà consigli per apprendere le verità fondamentali sul funzionamento del mondo. Il debutto di questo lungometraggio è previsto per quest’anno, il 14 luglio, in Giappone. Al momento non ci sono novità su una possibile data italiana.

