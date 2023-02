One Piece: Oda avrebbe anticipato il rapimento di Bibi molto tempo fa

One Piece è sicuramente uno dei manga shonen che rimarrà per sempre nella storia dei manga. Lo stesso accadrà al suo mangaka, Eiichiro Oda, che ha dimostrato di essere impressionante. Questo disegna One Piece da 25 anni e nonostante ciò tiene benissimo il filo della narrazione. Infatti ha lasciato i lettori tante volte con tanti misteri poi venuti alla luce senza escluderne nessuno. Ma oggi vogliamo parlare di una profezia che si è avverata nel capitolo 1074 di One Piece.

Vogliamo chiarire che nel presente articolo saranno presenti degli spoiler. Dunque coloro non intenzionati a scoprire in anticipo le vicende del manga, l’ideale sarebbe non proseguire.

In questo capitolo Oda rilascia un aggiornamento su Nefertari Bibi. Ma sembra che il mangaka abbia creato l’attuale arco narrativo quasi un decennio fa.

Con la pubblicazione del capitolo 1074, gli appassionati hanno visto Rufy e la sua ciurma superare gli ostacoli sull’isola di Egghead. Tuttavia alla fine del capitolo, le ultime tavole si sono concentrate su Morgans, presidente del Quotidiano dell’economia e signore della malavita. Quest’ultimo decide di salvare la faccia al Governo Mondiale dettando il titolo successivo del suo giornale. In questa fase si scopre che Bibi è tenuta segreta lì.

Questo è il primo aggiornamento che riceviamo sulla principessa dopo la notizia della sua scomparsa avvenuta durante la conclusione della saga di Wano. La sua scomparsa era accompagnata dall’annuncio della morte di suo padre. Dunque Morgans sta trattenendo la principessa come anche Wapol, per qualche motivo sconosciuto.

Ovviamente, pochi si aspettavano che Morgans avesse letteralmente preso Bibi sotto la sua ala protettrice, tranne Oda. Infatti pare che il mangaka sapesse cosa sarebbe successo. Esattamente nel capitolo 823, uno degli alleanti di Bibi le chiede cosa avrebbe fatto se un grande uccello mostruoso fosse apparso e l’avesse portata via.

Come si può notare, questa profezia si è avverata, e tutto questo è accaduto nel 2016. Sono passati sette anni da quando è stata posta una domanda così innocente, ma Oda faceva sul serio quando l’ha scritta. In questo modo ha portato la domanda al punto di partenza con il capitolo 1074, quindi non resta che seguire il manga e scoprire cos’altro accadrà.

