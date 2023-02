Dragon Ball Super 90 sta per uscire sulle pagine di Shonen Jump (e su quelle digitali di MangaPlus), e come sempre la casa editrice condivide con il suo pubblico gli spoiler ufficiali della serie, che vede anche Crilin al centro di tutto.

Per chi non lo sapesse il manga di Dragon Ball Super ha cominciato da un paio di capitolo l’arco narrativo “Super Hero” con al centro Goten e Trunks da adolescenti alle prese con le minacce del Pianeta in attesa del ritorno di Goku e Vegeta. Quest’ultimo fa da prequel all’ultimo film del franchise, e si collega a livello di timeline.

Le scorse vicende hanno mostrato i nuovi piani del Dr. Hedo per quanto riguarda il suo progetto dedicato agli Androidi, insieme a un cameo di Cell, che come ben sapete è il nemico principale del lungometraggio “Super Hero”. Insieme ai due ragazzi negli scorsi capitoli abbiamo visto anche Crilin, ma non più di tanto effettivamente.

I nuovi spoiler confermano anche la sua presenza all’interno della saga, e a quanto pare sarà anche uno dei personaggi centrali, visto anche il suo nuovo lavoro all’interno delle forze dell’ordine. Tutto arriva da CB.

Dragon Ball Super 90: cosa affronterà Crilin nella nuova saga?

Come vedete nella prima tavola vediamo il miglior amico di Goku intento a svolgere il suo lavoro quotidiano, mentre nota qualcosa di strano durante la pattuglia. Una volta passati i sospetti il guerriero raccoglie da terra un occhio simile a quello umano, perso probabilmente dai tipi loschi scrutati da Crilin.

Quest’ultimo dopo l’evento decide di seguire gli Androidi del Dr. Hedo, che manco a dirlo si fermano all’interno di un negozio intenti a fare chissà cosa. La tavola spoiler si conclude con Crilin che spalanca le porte del negozio violentemente, visto che ha scoperto la natura non umana dei soggetti.

Insomma, questo conferma la presenza del personaggio all’interno della saga, dopo una lunga pausa negli archi narrativi antecedenti. Da come avete visto nel film anche l’amico di Goku è partecipe negli eventi, anche se ormai il livello non è più simile a quello dei Saiyan. Voi attendete Dragon Ball Super 90?

Fonte Comic Book – Twitter