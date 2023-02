Dragon Ball Super: svelate le anticipazioni del capitolo 90

Dragon Ball Super è tornato da poco con il suo nuovo arco narrativo, Questo porta lo stesso titolo del lungometraggio più recente intitolato appunto “Super Hero”. Le vicende del manga disegnato da Toyotaro sono ambientate prima rispetto agli eventi presentati nel film.

Oggi abbiamo il piacere di riportare alcune anticipazioni iniziali sul capitolo 90 di Dragon Ball Super. Chiaramente coloro che non vogliono scoprire anzitempo le novità del manga, l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Il manga di Dragon Ball è pronto per proseguire le vicende dell’arco dei super eroi e i due protagonisti principali, Goten e Trunks, sono pronti a ogni evenienza. La coppia apparirà nel capitolo 90, che uscirà tra poche settimane, e oggi ne possiamo guardare una prima bozza.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguiro ne riportiamo il contenuto:

#dbspoilers

Krillin confronts the Mt. Butterfly Zombies at a convenience store in Ch90 draft!

"Goten and Trunks finally face off against Dr. Hedo. Don't miss the clash between the two half-Saiyan Superheroes and Dr. Hedo's Android Army!"

More drafts on 14th at 10am (JST) pic.twitter.com/5RsPCShABm

— SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) February 13, 2023