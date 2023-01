Dragon Ball Super: Toyotaro parla della creazione di Saiyaman X1 e X2

Dragon Ball Super è tornato durante il mese di dicembre dopo una lunga pausa, e intanto che le settimane passavano ricevevamo sempre più informazioni al riguardo, come quelle inerenti alla nuova saga “Super Hero” con al centro Goten e Trunks alle prese con la loro adolescenza.

Come ben sapete quest’ultima si pone come un prequel del film Dragon Ball Super: Super Hero, e per questo al centro del nuovo arco narrativo è presente il Dr. Hedo, creatore di Gamma 1 e Gamma 2. In una nuova intervista Toyotaro ha discusso del nuovo design dei protagonisti, che per l’occasione indossano dei costumi molto singolari.

Con l’assenza di Goku e Vegeta i due ragazzi devono muoversi per difendere la Terra da terribili minacce, e data la loro identità ben nota da molte persone devono indossare un costume da supereroe proprio come fatto anni addietro da Gohan con Great Saiyaman.

Goten e Trunks saranno Saiyaman X1 e X2 e su questo l’attuale disegnatore di Dragon Ball si è soffermato durante una delle ultime dichiarazioni. Nell’intervista Toyotaro ha detto chiaramente che i costumi dei due Saiyan dovevano essere particolari e in un certo senso anche fuori moda, così da risultare più particolari e “buffi” possibili.

Check out the Weekly Dragon Ball News special edition video digest for the new chapter of Dragon Ball Super!

Toyotarou shows us how to draw Goten and Trunks in their new superhero costumes!

Watch the full video on the Dragon Ball Official Site!https://t.co/FViKZBFbuy pic.twitter.com/9sovJirUD1

— DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) January 9, 2023