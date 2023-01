Dragon Ball Super: Toyotaro spiega il motivo della lunga assenza di Freezer

Dragon Ball Super è tornato finalmente con un nuovo arco narrativo che si posiziona prima delle vicende narrate nel film di Dragon Ball Super: Super Hero.

Il manga si era concluso con il ritorno inaspettato di Freezer, il quale ha mostrato a Goku e Vegeta una nuova trasformazione e tutti gli appassionati adesso sono impazienti di poter vedere Black Frieza in azione.

Oggi infatti abbiamo il piacere di riportare alcune parole di Toyotaro, che si è espresso in una recente intervista. Ha confessato che ci sono voluti due anni affinché potesse riportare il villain di sempre nella serie.

Non a caso quando si è presentato agli sgoccioli dell’arco di Granolah il Sopravvissuto, si è scoperto che Freezer era diventato il guerriero più forte dell’universo con una nuova trasformazione divina.

Il mangaka di Dragon Ball Super, Toyotaro, ha parlato degli eventi dell’arco di Granolah in un’intervista speciale. Ha dunque rivelato che ci sono voluti due anni di preparazione per riportare Freezer. Il motivo principale era voler dare un grosso impatto.

Per farlo hanno trascorso molto tempo, capitolo dopo capitolo, a preparare il terreno per far sembrare il ritorno di Freezer la vera conclusione dell’arco.

“Sapevamo fin dall’inizio che Freezer sarebbe apparso e abbiamo lavorato per questo, motivo per cui tutti i personaggi di Granolah parlano così tanto di lui“, ha ammesso proprio Toyotaro.

Nonostante parlino così tanto di lui, in realtà non appare mai. E secondo Toyotaro questo parlare tanto abbia creato molte aspettative durante i due anni della storia.

Il fatto che alla fine compaia, sembra davvero la fine dell’arco di Granolah e quindi la storia doveva terminare lì in quel modo e in quel momento.

Toyotaro poi lo definisce “il personaggio principale nascosto“. L’intero motivo per cui abbiamo assistito alle vicende affrontate da Goku e Vegeta è Freezer.

Il mangaka invita poi tutti a sapere che quello che dovrebbero sempre ricordare è che tutto riconduce a Freezer. Ha disegnato questa storia tenendo sempre a mente che Freezer fosse un argomento di discussione costante.

Infatti ha sempre cercato di includere Freezer nei dialoghi di Dragon Ball Super.

Toyotaro si è impegnato perché i lettori non dimenticassero mai Freezer, spingendoli a chiedersi se sarebbe apparso o meno.

Continua dicendo che, da un lato, se non fosse apparso la storia sarebbe sembrata incompiuta, dell’altro, con la sua apparizione, poteva sembrare improvviso, quindi non è stato semplice.

Fonte – Comicbook