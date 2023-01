I manga shonen hanno segnato l’infanzia di tantissimi lettori italiani che continuano a mostrare un forte attaccamento a questa forma di intrattenimento proveniente dal sol levante. Non dovrebbe sorprendere visto che molti appassionati preferiscono il manga piuttosto che il fumetto occidentale. La tipologia di manga shonen è quella che prima si è affermata in Italia, grazie ai suoi personaggi coraggiosi e avventurosi i quali da sempre si rendono protagonisti di combattimenti e scontri spettacolari e intensi. Ma quali sono I 10 migliori manga shonen degli anni 90?

Questi personaggi sono quasi sempre accomunati da un sogno che hanno fin da bambini e questo può essere un modo per ispirare i lettori a credere nei propri sogni senza mai gettare la spugna. Ma quali sono i manga shonen che hanno segnato maggiormente i lettori in tutto il mondo? Rispondere a questa domanda non è affatto semplice poiché sono tantissimi. Per questo in questa discussione cercheremo di individuare e analizzare i 10 migliori manga shonen degli anni 90.

I 10 migliori manga shonen degli anni 90

Slam Dunk GTO (Great Teacher Onizuka) One Piece Hunter x Hunter Detective Conan Naruto 20th Century Boys Kenshin – Samurai vagabondo Trigun Rookies

10) ROOKIES

Rookies è uno shōnen manga scritto e illustrato da Masanori Morita tra il 1998 e il 2003 ed è stato pubblicato in Italia da Star Comics. Parliamo di uno dei migliori manga sportivi di sempre, non a caso si è posizionato al nono posto nella classifica dei manga più venduti in Giappone nel 2008. Questo manga si concentra sul baseball e segue le vicende di un insegnante alle prime armi, Koichi Kawato, che deve guidare un club di baseball di una scuola superiore, composto da teppisti. Gli studenti inizialmente diffidano di lui, ma Kawato rifiuta di abbandonarli e continuamente li sprona a realizzare i loro sogni.

9) TRIGUN

Parliamo di uno dei manga più interessanti degli anni 90, scritto e disegnato da Yasuhiro Nightow e pubblicato dal 1995 al 1997. In Italia è stato pubblicato prima da Dynamic Italia, poi da Dynit, dal 2001, e successivamente riedito da Planet Manga. Trigun narra le vicende di Vash the Stampede, un uomo dichiarato calamità naturale. È conosciuto nel mondo con il soprannome di tifone umanoide per via dei disastri che lascia dietro di sé viaggiando di città in città. Tuttavia questo personaggio non è che un tipo spensierato e pacifista convinto.

8) KENSHIN – SAMURAI VAGABONDO

Si tratta di un manga creato da Nobuhiro Watsuki, serializzato dal 1994 al 1999 sulla rivista Weekly Shōnen Jump. Kenshin è arrivato in Italia con il nome di Kenshin – Samurai Vagabondo ed è stato da Star Comics dal 2001 al 2003. Le vicende ruotano attorno a Kenshin Himura, uno spietato assassino al servizio dei fautori della Restaurazione Meiji. Negli anni immediatamente precedenti all’avvento del periodo Meiji, attraverso il suo operato a Kyoto con la spada, l’uomo contribuisce alla fine dello Shogunato Tokugawa. Successivamente scompare nel nulla. Dieci anni più tardi, il samurai vagabondo Kenshin Himura approda nella nuova capitale Tokyo dove nessuno può più portare la spada, nemmeno ai samurai.

7) 20TH CENTURY BOYS

20th Century Boys è un manga di Naoki Urasawa pubblicato in Giappone dal 1999 al 2006. La casa editrice italiana Planet Manga ha pubblicato il manga in Italia. Questo manga si è aggiudicato tantissimi premi che attestano il suo successo in tutto il mondo e i numeri di volumi venduti sono altissimi. Le vicende ruotano attorno ad un gruppo di bambini composto da Kenji, Occio, Yoshitsune, Maruo, Yukiji e Donkey che costruiscono un nascondiglio. Per celebrare l’evento Occio disegna un simbolo che rappresenti la loro amicizia, composto da un occhio ed una mano che indica. Trent’anni dopo, Kenji scopre che Donkey si è suicidato, e anche dell’esistenza di una setta comandata da una persona mascherata che si fa chiamare “L’Amico”. Questa utilizza lo stesso simbolo che i bambini crearono trent’anni prima e compiendo eventi simili a quelli descritti nel Libro delle profezie.

6) NARUTO

Si tratta di uno dei manga che ha maggiormente venduto nella storia dei manga. Scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, è stato pubblicato dal 1999 al 2014. In totale ha venduto oltre 250 milioni di copie, ed è il quarto manga più venduto al mondo, dietro One Piece, Golgo 13 e Dragon Ball. In Italia il manga è pubblicato da Planet Manga e le vicende ruotano attorno a Naruto, un ninja di Konoha al cui interno, nel giorno della sua nascita, è stata sigillata la volpe a nove code. La vita per il ninja biondo non è facile in quanto tutti lo considerano un demone nonché responsabile per il disastro di Konoha, ma lui farà di tutto per farsi accettare e diventare Hokage.

5) DETECTIVE CONAN

Parliamo di un manga scritto e disegnato da Gōshō Aoyama, pubblicato dal 1994 ed è ancora in corso. Nel corso degli anni ha venduto ben oltre 250 milioni di copie vendute. Questo dato lo rende il quarto manga di sempre per numero di vendite, e si distingue per l’originalità del genere, poiché il giallo è alquanto raro nei manga. Le vicende si concentrano su Shinichi Kudo, uno studente liceale appassionato di romanzi gialli che sogna di diventare un grande detective. Nonostante riesca a sbrogliare i casi più difficili, questo lo porta a ritrovarsi in situazioni spesso losche e pericolose. Di fatto un giorno torna improvvisamente bambino.

4) HUNTER X HUNTER

Si tratta di un manga scritto e disegnato dal celebre e geniale Yoshihiro Togashi, serializzato dal 1998 e tutt’oggi in corso. L’edizione italiana è curata da Panini Comics e pubblicata nella collana Planet Manga a partire dal 2004. Hunter x Hunter è molto famoso in tutto il mondo anche per via della serializzazione a periodicità irregolare dovuta ai problemi di salute del mangaka. All’inizio del 2022 è tornato al lavoro dopo quasi quattro anni di pausa. Le avventure di Gon Freeccs stanno proseguendo e il giovane ha l’obiettivo di ripercorrere le orme di suo padre e diventare un Hunter.

3) ONE PIECE

One Piece è un manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, serializzato dal 1997 e pubblicato in Italia dalla casa editrice Star Comics dal 2001. Con oltre 500 milioni di copie in circolazione al 2022, è il manga ad avere venduto di più al mondo e quindi si può considerare il manga dei record. Le avventure di Rufy sono tutt’ora in corso e al momento Oda si sta concentrando sulla saga finale. Monkey D. Rufy ha il sogno di diventare il Re dei Pirati e tutti gli appassionati non aspettano altro che assistere al coronamento del suo sogno.

2) GTO (GREAT TEACHER ONIZUKA)

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Tōru Fujisawa tra il 1996 ed il 2002. GTO ha raggiunto dei successi importantissimi, attestati da diversi riconoscimenti. Tra questi la conquista della 22ª edizione del Premio Kodansha per i manga nella categoria miglior shōnen. In più ha raggiunto i 45 milioni di copie stampate. Le vicende ruotano attorno a Eikichi Onizuka, con un passato da teppista. Un giorno decide di cambiar vita e di impegnarsi a fondo per diventare Great Teacher Onizuka, il miglior insegnante di tutto il Giappone. Tuttavia deve resistere a tantissime tentazioni per raggiungere il suo sogno.

1) SLAM DUNK

Slam Dunk è il manga sportivo per eccellenza. Scritto e disgnato da Takehiko Inoue è stato serializzato dal 1990 al 1996 e ha ispirato tantissimi lettori ad appassionarsi alla pallacanestro. Slam Dunk tratta la tematica dello sport con molto humour, ma pone molta attenzione anche sul bullismo nelle scuole, una verità sempre molto attuale. Il protagonista principale è Hanamichi Sakuragi, un attaccabrighe che entrerà nel mondo del basket dopo essersi innamorato di una ragazza di Haruko, alla quale piace la pallacanestro. Sakuragi quindi si butterà in questo sport pur non conoscendo le regole.