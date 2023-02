Dragon Ball: una nuova fusione potrebbe mostrarsi per la prima volta

Super Dragon Ball Heroes non sarà considerato canonico nella linea temporale ufficiale della serie Shonen, ma lo spin-off offre ai fan l’opportunità di assistere a eventi, battaglie e personaggi che non sarebbero mai presenti nell’anime ufficiale di Dragon Ball Super.

Con il Torneo dello spazio e del tempo che prosegue in questo progetto animato, oggi abbiamo il piacere di riportare una nuova anteprima che potrebbe mostrare una fusione inaspettata. I guerrieri Z si ritrovano a combattere al fianco di ex nemici provenienti da altre realtà.

Tra le più rilevanti novità introdotte in questa nuova trama sono sicuramente Gohan del Futuro insieme al Yamcha. Questo personaggio ha finalmente trovato una ragazza tra i nemici dell’Universo Sette. Gohan del futuro invece è l’unico componente sopravvissuto della sua linea temporale. Questo perché sia Trunks che Bulma hanno perso la vita per mano degli androidi.

Dunque questo figlio alternativo di Goku viene chiamato “Gohan oscuro“, anche per via del costume che indossa. Con il nuovo Kaioshin che ha riunito una gruppo di “guerrieri in nero”, che include versioni alternative di Bardack e Piccolo, la “Missione Ultra God” è sicuramente molto dinamica e imprevedibile.

Il prossimo episodio di Super Dragon Ball Heroes si intitolerà “Un’unione che trascende lo spazio-tempo! Il pugno della giustizia che schiaccia il male!“. Questo significa che un Jiren, e/o un membro dei Pride Troopers, si unirà tramite fusione con un alleato o con un nemico nel futuro della serie spin-off.

Probabilmente uno degli elementi più notevoli di Super Dragon Ball Heroes è l’inclusione di più elementi, tra cui anche Dragon Ball GT. Questa è da sempre considerata la “pecora nera” della serie Shonen. Infatti i Guerrieri Z della pattuglia del tempo mostrano la capacità di trasformarsi in Super Saiyan 4. La serie spin-off è riuscita a dare a tutti i fan nuove trasformazioni che altrimenti non avrebbero mai visto la luce in Dragon Ball Super. Mentre il Torneo dello spazio e del tempo prosegue, è probabile aspettarsi grosse novità interessanti, tra cui una nuova fusione.

