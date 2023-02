Dragon Ball: The Breakers: svelata la data di uscita della seconda stagione

Dragon Ball è una delle serie più famose in assoluto e coinvolge tutti i fan con ogni contenuto, tra cui i videogiochi. Infatti oggi abbiamo il piacere di riportare la data di uscita della seconda stagione di Dragon Ball: The Breakers. Bandai Namco ha condiviso questa informazione attraverso un nuovo trailer, visibile in cima al presente articolo.

Il trailer rivela che Vegeta sarà il nuovo villain e sarà in grado di raggiungere la sua forma di Oozaru. Ci saranno più contenuti per i Sopravvissuti e altre novità, come una mappa, nella seconda stagione che farà il suo debutto il 16 febbraio.

La Grande Scimmia, meglio noto come Oozaru, non è una vera novità in quanto si sapeva della sua presenza nel secondo episodio del gioco fin dall’inizio. Tuttavia considerando le fattezze molto particolari di questo personaggio, tutti i fan si chiedevano come sarebbe stato implementato nel gioco. Mentre Vegeta è considerato il principale nemico, i giocatori potranno controllare un numero di personaggi della prima saga di Dragon Ball Z. Si potrà iniziare come Saibaman, e proseguire anche con Nappa in seguito. Lo stesso si potrà fare nei panni di Vegeta rivivendo il passato che mostra il principe dei Saiyan uccidere Nappa. Infine si potrà anche utilizzare la versione Oozaru di Vegeta.

Questo è ciò che la seconda stagione di Dragon Ball: The Breakers sta per proporre ai fan. Per quanto riguarda il versante dei Sopravvissuti, ci sono alcune novità. Saranno presenti le skin dei personaggi per Yajirobe e Chichi, novità già previste. Gli oggetti personalizzabili saranno quattro, ossia il simbolo presente sulla tuta di Goku di Dragon Ball GT, il costume da avventura di Trunks adulto, la maschera di Nonno Gohan e un peluche di Saibaman.

Vegeta e le nuove skin Sopravvissuto saranno disponibili per gettoni TP, ad eccezione di Re Furry. Questa sarà disponibile tramite il Dragon Tier. Oltre a questi acquisti, è in arrivo anche una nuova mappa chiamata “Rocky Field“. Questa ricorda il luogo in cui i guerrieri della Terra incontrano per la prima volta Vegeta e Nappa. Quella mappa verrà aggiunta come parte di un aggiornamento gratuito.

Fonte – Comicbook