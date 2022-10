Dragon Ball Z Kakarot: Bandai Namco annuncia la data di uscita

Dragon Ball Z: Kakarot arriverà il 13 gennaio 2023 e sarà disponibile su PlayStation 5 e XBOX Series X|S. Si tratta di una versione che presenterà diverse migliorie. Prima di tutto permetterà tempi di caricamento più rapidi e 60fps, oltre a nuovi dettagli per un’immersione ancora più in profondità nel mondo di Dragon Ball.

Si tratta di un videogioco action RPG semi open-world, basato sul franchise di Dragon Ball sviluppato da CyberConnect2 che ha debuttato nel 2020 in Giappone e il giorno successivo nel resto del mondo si PS4, Xbox One e Microsoft Windows. Gli sviluppatori sono molto famosi per aver lavorato a una lunga serie di giochi ispirati a Naruto.

Oggi quindi riportiamo questo aggiornamento importante che coinvolgerà direttamente le console di nuova generazione. Bandai Namco Europe ha annunciato la data di uscita di Dragon Ball Z: Kakarot con un nuovo trailer. Questo video, visibile in cima all’articolo, mostra i celebri nemici e guerrieri Z che accompagnano il viaggio di Goku per proteggere la Terra dalle numerose e ormai note minacce.

Le prenotazioni di Dragon Ball Z: Kakarot per la nuova generazione di console sono aperte per la Standard Edition, che include il gioco base.

Ci sarà la possibilità di acquistare anche una Deluxe e una Legendary Edition, che saranno anche disponibili in digitale all’uscita del gioco.

Infine, il card game disponibile nel gioco, Card Warriors, sarà anche disponibile per le nuove versioni e sarà implementato come versione offline per i giocatori singoli.

Il gioco ricopre l’intera storia dell’anime, ovvero la seconda parte del manga scritto e disegnato da Toriyama. Inoltre mostrà scenari inediti della serie. Il videogioco riprende esattamente la trama di Dragon Ball Z, riproponendo in maniera molto fedele gli scenari, i personaggi e le battute. Partendo dalla “Saga dei Saiyan” e proseguendo fino alla “Saga di Majin Bu”, il gioco offre anche nuovi retroscena sui personaggi e sulla storia. Attraverso questi sarà possibile scoprire dettagli non approfonditi nella serie.