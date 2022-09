Dragon Ball non ha mai smesso la sua corsa verso l’intrattenimento e ad oggi conta numerosi manga, tanti anime e un numero discreto di videogiochi dedicati, alcuni belli altri dei capolavori e alcuni anche sotto la sufficienza. Con Dragon Ball: i 5 migliori videogiochi del franchise vogliamo rispolverare questo passato ancora radioso. Ma quali sono i 5 Migliori videgames di Dragon Ball?



Che siano videogiochi belli o brutti tecnicamente spesso non ha importanza, dato l’enorme valore simbolico ed affettivo che spesso hanno sul giocatore.

Con Dragon Ball: i 5 migliori videogiochi del franchise però non vogliamo racchiudere solamente questo, ma discuteremo della qualità totale del titolo e anche del divertimento che esso vuole trasmettere, insieme al numero di modalità, di personaggi e del modo in cui è raccontata la storia.

I titoli saranno vecchi e nuovi e ovviamente terremo in considerazione alcune cose al riguardo come quella inerente all’invecchiamento del videogioco, ovvero come quest’ultimo si presenta a livello di giocabilità dopo un longevo tasso di tempo.

La classifica terrà conto di tutti i giochi del franchise usciti dagli anni ottanta fino ai giorni nostri, considerando anche tutte le console su cui questi ultimi sono usciti.

Dragon Ball: i 5 migliori videogiochi del franchise!

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 Dragon Ball: FighterZ Dragon Ball Z: Shin Budokai Dragon Ball: Final Bout Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22

5. Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 (PS1)

Iniziamo in sordina, con un titolo che sicuramente ha fatto e farà discutere ma che alla fine ha regalato ore infinite di divertimento al pubblico della sua epoca, grazie a delle piccole perle videoludiche di cui ancora oggi ci ricordiamo.

Uscito nel 1995 in Giappone e solo l’anno dopo in Europa, Dragon Ball Z: Ultimate Battle 22 introduceva delle qualità degne di nota a livello tecnico.

In questo titolo fu utilizzato sia il 2-D che del 3-D insieme alla tecnica del rodovetro, ovvero un particolare foglio trasparente in acetato di cellulosa sul quale il disegno dell’animatore viene stampato e poi dipinto, questo veniva ripetuto ad ogni fotogramma.

Senza ombra di dubbio questa è una cosa da tenere in considerazione ancora oggi, vista l’incredibile mole di lavoro che alla fine ho donato ore di divertimento a numerose generazioni. Continuamo con i Migliori videgames di Dragon Ball.

4. Final Bout (PS1)

Dragon Ball: Final Bout fu sviluppato dalla stessa Bandai nel 1997, quindi qualche anno dopo il successo di Ultimate Battle 22. In questo caso il titolo spicco per amore verso Dragon Ball GT dato che in quel periodo era in corso la trasposizione animata.

Anche qui il fattore nostalgia entra in atto e forse, questa era la prima occasione per sfruttare e giocare con il Super Saiyan 4. Allo stesso tempo era anche disponibile Goku della versione GT insieme alle sue trasformazioni.

Il gioco era divertente e anche animato per bene per quei tempi e gli scontri erano spesso dinamici e non statici. Da quel momento si iniziava a muovere qualcosa e fare passi avanti con la tecnologia. Forse la grafica lasciava a desiderare ma il divertimento no.

3. Shin Budokai (PSP)

Questo titolo è uscito per la nostra amata PSP nel lontano 2006 e ancora oggi è uno dei giochi migliori del frachise: ecco perché si trova in top 3. Oltre che un gameplay efficace e frenetico era possibile giocare con numerosi personaggi, compreso Goku SS4.

La storia era basata sul film Il Diabolico Guerriero degli Inferi e al centro (e anche in copertina era presente Janemba), dei personaggi giocabili era presente anche il villain del film Janemba.

La miriade di personaggi utilizzabili insieme alle loro rispettive trasformazioni ha fatto di Shin Budokai uno dei titoli più completi del tempo e ancora oggi si presenta ancora divertente e senza tempo.

2. Dragon Ball: FighterZ (Multipiattaforma)

Qui ci spostiamo nel 2018, parlando di un grande ritorno del franchise nel genere picchiaduro: Dragon Ball: FighterZ ha conquistato la maggior parte del pubblico. Grazie a delle novità nel gameplay il tutto risulta frenetico e divertente insieme ad alcune aggiunte che rendono il titolo davvero competitivo.

L’introduzione di alcune combo e la possibilità di combinare una moltitudine di tasti per portare a termine un attacco fa di questo titolo un prodotto per tutti i tipi di pubblico: dal primo che vuole solo divertirsi all’ultimo che vuole solo usarlo per scopi di vittoria e competitivi. Il roster è vario anche se molti personaggi devono essere acquistati.

In calce una clip di un torneo ufficiale e poi possiamo concludere con i Migliori videgames di Dragon Ball.

1. Budokai Tenkaichi 3 (PS2) – I Migliori videgames di Dragon Ball

Siamo di fronte al miglior gioco di Dragon Ball di sempre: Budokai Tenkaichi 3. Forse il titolo ancora oggi più quotato e completo di sempre, per via del suo gameplay frenetico, dinamico, intuitivo e completo. Con una modalità storia eccezionale il titolo comprende numerosi personaggi sbloccabili comprensivi di tutte le serie animate e anche di più.

Che siano saghe canoniche, non canoniche, film e speciali questo titolo per PS2 le comprendeva tutte e ad oggi è quello più amato dal pubblico e la possibilità di un sequel o un remake è sempre degna di attenzione. (l’articolo è stato scritto anche grazie a Wiki).