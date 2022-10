Black Clover: in arrivo alcune novità sul film anime

Black Clover è tra i manga shonen che si trova nel suo arco narrativo conclusivo. Proprio come My Hero Academia e One Piece, il manga di Tabata vede la conclusione. Di fatto il manga è tornato dopo tre mesi di pausa concessi al mangaka per lavorare sull’ultimo atto.

Black Clover ha avuto alcuni alti e bassi quest’anno, ma in questi giorni sembra che il franchise sia costantemente in tendenza. Sicuramente questo effetto è dettato proprio dal ritorno del manga di Yuki Tabata. Ovviamente, i fan sono desiderosi di aggiornamenti relativi all’anime e il film di Black Clover dovrebbe essere il prossimo progetto che porterà Asta sullo schermo.

A tal proposito riportiamo che ci saranno presto delle novità importati sul film anime. Queste parole arrivano in occasione dei cinque anni da quando la serie animata ha fatto il suo debutto.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider bclover_PR. Non molto tempo fa, il team dell’anime aveva condiviso un avviso confermando che entro una settimana sarebbero arrivato un aggiornamento sul film. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dopotutto, dall’ annunciato il film su Black Clover non è stato condiviso nessun tipo di dettaglio del film. L’annuncio del film, la cui uscita è prevista per il 2023, risale a marzo 2021. Da allora poco o nulla più. Dunque non c’è modo di sapere nemmeno di cosa tratterà il film.

Tutto quello che sappiamo è che Tabata sta aiutando a supervisionare il progetto, quindi il film sarà probabilmente considerato canonico.

Naturalmente, l’attesa per questo film è anche dettata dalla serie animata di Black Clover. L’adattamento animato si è concluso a febbraio 2021 quando Studio Pierrot ha raggiunto il manga di Tabata. La mancanza di aggiornamenti ha colpito duramente i fan, i quali sono ansiosi di rivedere Black Clover sul piccolo schermo. Altri fan invece aspettano cosa accadrà una volta che Tabata concluderà il manga.