Nel mondo di Naruto molti sono i personaggi introdotti così come gli scontri, i plot twist e tanti altri elementi che hanno reso Naruto uno dei manga più famosi, amati e seguiti in tutto il mondo. Nonostante si sia concluso nel 2014, dopo 15 anni di serializzazione, gli appassionati sono ancora tantissimi e questa è una delle ragioni per cui ora Masashi Kishimoto supervisiona Boruto, lo spin-off e un sequel di Naruto.

Tra i personaggi che sicuramente rimarranno per sempre nei cuori degli appassionati non possono non esserci Kakashi e Gai, due dei più forti Jonin in assoluto. Entrambi godono di un potenziale spaventoso, entrambi hanno svolto missioni pericolose e, per di più, sono entrambi rivali l’uno dell’altro. Si tratta di una rivalità non tossica, divertente ed entusiasmante (dal canto di Gai), ma allo stesso tempo rispettosa. Infatti se c’è da combattere insieme, sono i primi a unire le loro forze, come è accaduto durante l’attacco di Orochimaru durante l’esame dei Chunin e durante la Saga del salvataggio del Kazekage.

Gai è molto scrupoloso nel ricordare tutte le sfide con il suo rivale e nel tenere il conto delle vittorie e delle sconfitte ed è sempre lui a essere in testa di uno scarto sul Kakashi. La domanda relativa a chi effettivamente sia il più forte tra i due potrebbe essere seguita da una domanda quasi scontata. Ma invece perché Gai è più forte di Kakashi?

Ci sono alcuni punti chiave che potrebbero spiegarne il motivo e in questa discussione l’obiettivo è spiegare perché Gai è più forte di Kakashi, partendo dalla loro storica rivalità.

Naruto – perché Gai è più forte di Kakashi

RESISTENZA FISICA SUPERIORE

Kakashi Hatake a differenza di Gai non combatte solo utilizzando il taijutsu (arti marziali), di conseguenza i suoi combattimenti tendono a essere anche più statici e molto meno dinamici. Infatti Gai è un concentrato di entusiasmo, corsa, scatti, salti ed energia incredibili. Non lo si vede mai utilizzare i segni dei sigilli per evocare il chakra o per utilizzare un ninjutsu. Tuttavia, a differenza del suo prediletto, Rock Lee, è in grado di utilizzare le arti magiche e lo si è infatti visto usare la Tecnica del richiamo. Ha più volte dimostrato una forza al limite dell’inumano, ottenuta grazie al durissimo allenamento cui si sottopone giornalmente. Parte di esso consiste nel portare sempre dei pesi alle caviglie di cui si può liberare solo quando deve difendere coloro che ama.

Kakashi invece, che è sicuramente resistente e pericolosissimo in battaglia, presenta più limiti. Molti possono subito pensare che Kakashi sia superiore a Gai e che questa discussione non abbia senso, ma bisogna avere una visione critica. Il ninja copiatore possiede lo sharingan, grazie al quale è in grado di far proprie moltissime tecniche ninja altrui da utilizzare in battaglia a proprio favore. Ma Kakashi non è un Uchiha, di fatto è stato Obito a donarglielo. Anche se lo utilizza molto bene, non ha la resistenza di Sasuke o di chi li possiede entrambi. E anche se parliamo di un ninja straordinario, che ha impressionato tutti fin da ragazzino, senza sharingan non avrebbe raggiunto lo stesso livello.

IL RICONOSCIMENTO DEGLI AVVERSARI

Kakashi è nettamente più famoso tra i vari paesi ninja, non a caso è noto come il ninja copiatore per via del suo Sharingan. Tuttavia c’è qualcosa che Gai Maito è riuscito a fare a differenza di Kakashi: godere del riconoscimento degli avversari, di uno in particolare. Ci stiamo riferendo allo scontro incredibile, emozionante e devastante tra il Maestro Sopracciglione e Madara Uchiha durante la quarta grande guerra dei ninja. Madara prima dello scontro, diventa il jinchūriki del Dieci Code e dunque il livello dell’avversario è altissimo. Con Gai ci sono Kakashi e anche il quarto Hokage, i quali non sono in grando di contrastare il nemico.

Allora Gai, vista la situazione critica, decide di ricorrere all’apertura dell’ottava porta, la porta della vita. Gai attacca Madara con Elefante della Sera, ma il dolore che prova lo costringe a fermarsi solo dopo il primo passo. Quando Madara ritorna, ansioso di vedere cosa può fare Gai, il maestro di Lee riprende a combattere fino a scagliare ben cinque passi dell’Elefante della Sera.

Madara sopravvive e, sebbene sia senza fiato, invita Gai ad attaccarlo di nuovo. Gai sa che il tempo è limitato, anche perché dopo aver aperto l’ottava porta si va incontro alla morte. Dunque su rende conto che deve ricorrere al Gai della Notte e sperare di porre fine alle cose. Carica Madara e gli dà un calcio al fianco, cancellando parte del busto di Madara e rompendo le ossa della gamba destra di Gai. Purtroppo non basta per eliminare il nemico solo perché Madara ha capacità rigenerative incredibili.

Tuttavia Madara stesso riconosce a Gai di essere l’avversario di taijutsu più forte che abbia mai affrontato e il più forte in assoluto dopo Hashirama. Kakashi invece non è riuscito a mettere alle strette un avversario del genere.