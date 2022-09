Jujutsu Kaisen: svelata la prima sinossi della seconda stagione

Jujutsu Kaisen dopo il successo della prima stagione animata e del lungometraggio, si sta preparando a debuttare sul piccolo schermo il prossimo anno con la seconda stagione. Oggi riportiamo un aggiornamento molto importate in quanto si tratta della prima sinossi.

Dopo la fine della prima stagione dell’anime, i fan erano entusiasti di vedere la serie tornare al manga per la fase successiva della storia. Ma adesso la seconda stagione adatterà diverse fasi principali del manga di Gege Akutami. Di fatto recentemente abbiamo riportato quali saranno gli archi narrativi che saranno adattati nella seconda stagione. Parliamo dell’arco narrativo di del passato di Gojo, che è suddiviso in tre archi secondari più piccoli, e dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya.

L’adattamento anime prodotto da MAPPA di Jujutsu Kaisen farà il suo debutto nel 2023. Abbiamo anche riportato che sarà trasmesso per un anno e mezzo senza pause.

L’aggiornamento della prima sinossi della seconda stagione arriva dalla pagina Twitter dell’insider soukatsu_. Di recente ne riportiamo il contenuto:

English translation of the Jujutsu Kaisen SEASON 2 synopsis on the official website, featuring the Hidden Inventory, Premature Death, and Shibuya Incident arcs pic.twitter.com/I2M3wbLjP1

— Jさん ✌️( ֊' '֊)✌️ (@soukatsu_) September 25, 2022