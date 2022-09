Jujutsu Kaisen: svelati gli archi narrativi della seconda stagione animata

Jujutsu Kaisen è pronto a fare il suo ritorno con la seconda stagione animata il prossimo anno e di recente abbiamo riportato che ci sarebbero state alcune novità. Oggi riportiamo infatti il tempo di durata della seconda stagione e quali archi del manga disegnato da Gege Akutami saranno adattati.

Mentre la serie manga prosegue con un nuovo torneo mortale, questo sta ancora facendo leva sulle ricadute del più grande arco narrativo con i più grandi combattimenti della serie. Infatti dopo la conferma dello sviluppo della seconda stagione animata, i fan erano entusiasti di scoprire fino a che punto poteva arrivare.

In questo articolo possiamo rivelare alcune informazioni di questo tipo. Infatti gli episodi della seconda stagione dell’anime di Jujutsu Kaisen si divideranno per due cours consecutivi. Al momento bisogna ancora scoprire se sarà una stagione di 24 o 25 episodi. Tuttavia saranno trasmessi direttamente attraverso due programmi stagionali, quindi sarà trasmesso per un anno e mezzo senza pause.

Le novità non finiscono qui. Infatti la seconda stagione prodotta da MAPPA affronterà anche alcuni grandi archi narrativi. Questi aggiornamenti sono accompagnati da una seconda key visual condivisa dalla pagina Twitter ufficiale animejujutsu. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è attualmente prevista per il prossimo anno. Sebbene non ci sia ancora una finestra o una data di uscita della serie, confermiamo che affronterà sia il passato di Gojo che l’incidente di Shibuya del manga originale.

L’arco del passato di Gojo, in particolare, è suddiviso negli archi più piccoli “Inventario nascosto” e “Morte prematura”. Invece l’incidente di Shibuya è una lotta di punta raccontata in 58 capitoli del manga. È il più lungo della serie fino ad ora. Dunque si tratta di molto materiale da adattare nell’anime.

Ci sono domande sul fatto che l’anime sarà in grado di adattarlo completamente con la seconda stagione, ma se questa avrà il ritmo della prima potrebbe essere fattibile. L’incidente di Shibuya segue molti personaggi che affrontano molti combattimenti, quindi sarà emozionante vedere gli sviluppi con l’anime.