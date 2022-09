Jujutsu Kaisen: svelata la data sugli aggiornamenti della seconda stagione

Jujutsu Kaisen ha ufficialmente rilasciato novità importante sulla seconda stagione della serie animata. Per il momento si tratta di un semplice annuncio, che entusiasmerà sicuramente tutti gli appassionati, relativo ad una data dove verranno svelati degli aggiornamenti.

Dopo la prima stagione della serie, che ha riscosso un grandissimo successo, è arrivato il lungometraggio Jujutsu Kaisen 0, piuttosto che una tradizionale seconda stagione. Adesso però ci sarà davvero una seconda stagione, come molti si aspettavano, confermata da questo aggiornamento importante. nei lavori.

Finora MAPPA non ha rilasciato molte informazioni per la stagione 2 dell’anime. Ma questo era dovuto all’impegno di MAPPA con l’anime di Chainsaw Man.

Riportiamo che Jujutsu Kaisen mostra ai fan uno sguardo alla Stagione 2 dell’anime, con il suo primo poster. Questo evidenzia un adattamento dell’arco narrativo del passato di Gojo dal manga di Gege Akutami.

Presto però ci saranno altre novità in arrivo per la stagione tramite il prossimo evento speciale legato al decimo anniversario di TOHO il 25 settembre. Con un conto alla rovescia per la seconda stagione che termina il 25 settembre, altre notizie su Jujutsu Kaisen sono in arrivo!

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AIR_News01. Di seguito ne riportiamo l’aggiornamento:

The "JUJUTSU KAISEN" website has added a countdown to 7:55pm on September 25 (JST).

The TOHO animation 10th Anniversary Event's 'Finale Stage', which will feature many upcoming anime including JUJUTSU KAISEN, begins 6pm on September 25 (JST).https://t.co/bt6IkWRm3s

