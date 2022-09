Anime e manga sono una delle colonne portanti del Giappone e nel corso degli ultimi anni abbiamo visto un “esportazione” interessante anche nel resto del mondo, che finalmente ha capito la valenza di questo medium, insieme al pubblico che esso può portare.

D’altro canto il Giappone non ha mai avuto questo problema e ora parliamo degli anime più trasmessi dalle reti nipponiche durante la prima settimana di settembre che a quanto pare lascia delle sorprese davvero inaspettate, insieme ad alcune molto scontate anche per il pubblico italiano.

TV Fandom Lounge ha recentemente pubblicato un nuovo rapporto al riguardo, mettendo in analisi la settimana di settembre che va dal 3 al 9, mostrando al pubblico dei risultati davvero sorprendenti per quanto riguarda gli anime più trasmessi della settimana in Giappone.

La lista comprende 10 titoli e oltre alcune irremovibili come One Piece o Detective Conan potrebbero davvero sorprendere anche il pubblico nipponico.

Quali sono gli anime più trasmessi in Giappone durante la prima settimana di settembre? La classifica è sorprendente!

Kingdom si posiziona infatti al secondo posto mentre al terzo come accennato arriva un titolo molto scontato: ovvero Detective Conan. Kingdom ha avuto nuova linfa vitale tramite la trasposizione animata e forse anche per questo si trova lì, dato che si è creato anche un nuovo pubblico intorno al manga.

Segue Spy x Family, uno dei successi più clamorosi degli ultimi mesi che arriverà anche in versione doppiata in terra nostrana. Imponendosi con una scalata incredibile Made in Abyss si “incastra” al quinto posto, per via del suo grande ritorno con la seconda stagione.

Per quanto riguarda il resto della classifica, ovvero gli altri cinque, troviamo rispettivamente Lycoris Recoil, Uncle From Another World, Overlord e Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba all’ultimo posto, in attesa della terza stagione anime del noto anime di successo.

Alcuni prodotti sono scontati come ad esempio One Piece sempre al primo posto, ma alcuni come Made in Abyss, Kingdom o Spy x Family in classifica hanno un che di sorprendente, visto che ai primi posti sono presenti dei “big” del settore anime e manga. Il tutto è stato riportato tramite CB.

Fonte CB e TV Fandom Lounge