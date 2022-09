One Piece segna un nuovo record con il debutto di Vegapunk

One Piece dopo 25 anni di serializzazione continua a offrire novità interessanti che man mano fanno luce su molti misteri. Infatti il capitolo 1061 ha svelato l’identità di un personaggio di cui si parlava tanto ed era considerato geniale.

Stiamo parlando dello scienziato Vegapunk, che si è scoperto essere una donna e non un uomo piuttosto adulto come si poteva immaginare. La scienziata che lavora per il governo è apparsa davanti a metà dell’equipaggio di Cappello di Paglia, salvandoli attraverso un enorme robot metallico. Oggi riportiamo un dato molto interessante legato al debutto del personaggio. Questo infatti ha battuto un record nel manga.

Vegapunk è al primo posto tra i personaggi che hanno impiegato più tempo per fare il loro debutto. Nel capitolo 433 di One Piece, viene menzionato per la prima volta durante una conversazione di passaggio. Ora, il personaggio si è finalmente mostrato di persona dopo 16 anni. Ci sono voluti ben 627 capitoli.

Naturalmente, alcuni fan non sono del tutto convinti che il Dr. Vegapunk sia quello che pensiamo. Il nuovo capitolo del manga ha lasciato tutti piuttosto sorpresi quando questo personaggio ha fatto la sua prima apparizione. Questo perché il dottor Vegapunk è sempre stato definito un uomo, ma il personaggio che One Piece ha appena introdotto è una donna. Questo cambiamento fa sorgere il dubbio se ci sia più di un Vegapunk.

Sicuramente molti di questi dubbi saranno chiariti in questa fase del manga proprio perché l’equipaggio di Rufy si trova nell’isola di Egghead. Come ha specificato Bonney, dopo che Rufy l’ha salvata, è l’isola dove si trova il laboratorio di Vegapunk. Questo basta per aspettarsi maggiori dettagli non solo sull’identità della scienziata ma anche sull’isola. Di fatto al momento sappiamo che Egghead è un luogo che si trova 500 anni nel futuro e quasi sicuramente ciò è dovuto alle invenzioni di Vegapunk.

Fonte – Comicbook