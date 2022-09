I 7 personaggi più anziani nella serie Dragon Ball

Dragon Ball è un manga Shonen che nel corso della sua serializzazione ha introdotto diversi personaggi di cui è difficile ricordarsi completamente. Al di là dei personaggi principali e dei nemici chiave, molti che sono comparsi nella serie precedente quella di Dragon Ball Z non hanno ricevuto ulteriore spazio. Ma quali sono i 7 personaggi anziani di Dragon Ball?

Inevitabilmente non avrebbero mai potuto svolgere un ruolo determinante, e questo lo si capisce se ad esempio accostiamo Yajirobei a personaggi malvagi come Freezer o Cell, contro i quali non avrebbe mai potuto fare nulla. Toriyama ha dovuto necessariamente mantenere una certa coerenza tra i livelli di forza di tutti i personaggi introdotti.

Ma le particolarità da analizzare nella serie di Akira Toriyama sono tante, come ad esempio le figure dei personaggi anziani, che in Dragon Ball spesso hanno avuto un ruolo importante. Infatti in questa discussione l’obiettivo sarà individuare e analizzare i 10 personaggi più anziani nella serie Dragon Ball.

I 10 personaggi più anziani nella serie Dragon Ball

In questa lista proveremo a classificare i personaggi da quello più anziano a quello meno anziano. Inoltre questa indagine si estenderà su tutte le serie di Dragon Ball, non su una in particolare.

Whis Beerus Kaiohshin il Sommo Zeno Hit Tartaruga Korin L’Anziano Saggio Baba Maestro Muten

I 10 personaggi più anziani nella serie Dragon Ball

10) MAESTRO MUTEN

Muten è uno dei personaggi più iconici della serie in quanto è il primo vero maestro di Goku, ma anche del suo migliore amico Crilin. Si tratta di un personaggio che insegna al giovane Saiyan a combattere, oltre che la iconica Kamehameha. Il maestro Muten ha più di 300 anni all’inizio di Dragon Ball.

I 10 personaggi più anziani nella serie Dragon Ball

9) BABA

Il maestro Muten non è l’unico della sua famiglia ad essere così anziano. Infatti Baba, sua sorella maggiore, ha 200 anni in più rispetto a lui. Al contrario di suo fratello, la cartomante Baba è una prolifica veggente e ha più di 500 anni al suo debutto in Dragon Ball. L’età avanzata di Baba l’ha aiutata ad affinare le sue abilità uniche e si è guadagnata una reputazione invidiabile. Roshi e Baba possono litigano ancora come bambini quando sono insieme, il che è ancora più divertente considerando che hanno rispettivamente 300 e 500 anni.

I 10 personaggi più anziani nella serie Dragon Ball

8) L’ANZIANO SAGGIO

Durante la saga di Freezer conosciamo meglio il popolo namicciano, creature incredibili capaci di tutto. Ma l’essere vivente più anziano su Namecc è l’anziano saggio, che, prima di morire, aveva oltre 500 anni. Sopravvissuto al drastico cambiamento climatico su Namek che ha quasi sterminato la loro intera popolazione, ne ha dato vita ad una nuova. Dunque tutti discendono dall’anziano saggio, inclusi Dende e Nail. L’Anziano Saggio muore due volte durante la saga di Freezer. Torna in vita una volta sulla Terra dopo la sua prima morte, il che rende la sua successiva scomparsa ancora più dura. Tuttavia, ricostruisce una delle razze più resistenti e miracolose di Dragon Ball.

I 10 personaggi più anziani nella serie Dragon Ball

7) KORIN

Dragon Ball ha introdotto tantissimi guardiani e divinità, mentre i confini dell’universo della serie continuano ad espandersi. Korin è una delle prime presenze che Goku incontra durante la sua scalata per vendicare Re Piccolo. Korin può sembrare un gatto sereno e tranquillo, ma ha più di 800 anni quando debutta nel manga. Ha senso che un guardiano così importante viva così a lungo, ma non vive da solo. Infatti a supportarlo c’è Yajirobei.

6) TARTARUGA

Parliamo di uno dei primissimi personaggi di Dragon Ball, che non ha nulla a che vedere con nessuno scontro o allenamento. Si tratta semplicemente di uno dei migliori amici del Maestro Muten. Roshi incarna decisamente il tema della tartaruga, sia nel nome della sua scuola di arti marziali sia nel nome della sua Kamehameha, traducibile come “Onda della tartaruga“. Tartaruga vive da molti più anni di Roshi, infatti la sua età corrisponde a quasi 1000 anni.

5) HIT

Sebbene l’età di Hit non sia mai stata dichiarata concretamente, durante il Torneo della distruzione di Dragon Ball Super, rivela che in realtà ha più di 1000 anni. Questo probabilmente spiega la professionalità e l’esperienza di Hit come rinomato assassino. Dato che ha avuto secoli per perfezionare la sua tecnica, non sorprende che Hit esegua le sue uccisioni con zero margine di errore. Quello che sorprende è non vedere nessuna ruga sul corpo e sul volto di Hit. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la razza di Hit invecchi a un ritmo notevolmente inferiore rispetto ad altre specie nel mondo di Dragon Ball.

4) ZENO

I fan sono rimasti sicuramente sorpresi nello scoprire che il “Re di tutti” in Dragon Ball Super ha l’atteggiamento e l’aspetto di un bambino, eppure possiede la capacità di cancellare interi universi. C’è anche un altro dettaglio di Zeno che stupisce tantissimo, ed è l’età. In teoria non la si conosce bene dato che il Gran Sacerdote annuncia che il Torneo del Potere, nella serie Super, si svolge dopo circa otto milioni di anni da quando Zeno è al potere. Questo non significa necessariamente che Zeno sia nato 8 milioni di anni fa.. È difficile credere che il multiverso possa esistere così a lungo quando Zeno mostra tendenze così distruttive.

3) KAIOHSHIN IL SOMMO

La data di nascita ufficiale di Kaiohshin il Sommo non viene rivelata, ma è plausibile che abbia circa 75 milioni di anni. Il più grande indizio di questa età è dettato da un vecchio episodio dove una vecchia strega gli ha rubato uno dei suoi orecchini Potara per poi provarlo. Quando succede lui era giovane. Da ciò nasce una indesiderata e costretta fusione. Questa fusione non solo rende Kaiohshin il Sommo più saggio, ma gli conferisce anche una serie di poteri unici. La più notevole di queste abilità è che può sbloccare il potenziale di un individuo dopo aver eseguito un rituale particolare.

2) BEERUS

Beerus è il Dio della Distruzione che rappresenta l’Universo 7. Insieme a Beerus bisogna menzionare anche suo fratello gemello Champa, il Dio che rappresenta l’universo 8. Questi fratelli hanno un’età che supera i 200 milioni di anni, e quindi hanno potuto vedere innumerevoli civiltà nascere e cadere. Champa è più concentrato sul mangiare che sul distruggere, mentre Beerus trascorre la maggior parte del suo tempo dormendo.

1) WHIS

Se Beerus esiste da centinaia di milioni di anni, è plausibile che Whis esista da molto più tempo. Questo perché ogni Dio della Distruzione prima di Beerus ha richiesto l’assistenza di Whis per aiutarli ad adattarsi al loro ruolo divino. E nonostante sia così vecchio e anziano, Whis non ha nessuna riga che ne attesti i segni del tempo. Al contrario si potrebbe dedurre che Whis sia uno dei personaggi più giovani di Dragon Ball Super.