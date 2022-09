One Piece: ecco il Gear Fifth animato da un fan del manga!

One Piece è arrivato al capitolo 1059 e dopo delle incredibili rivelazioni ha confermato la vera natura del frutto di Luffy, inerente alla leggenda di Joy Boy. La nuova forma del pirata è denominata Gear Fifth.

Jovzky Animation ha quindi colto l’occasione per iniziare ad animare questa forma di Luffy, ancora non rivelata all’interno dell’anime; probabilmente quest’utima sarà svelata durante il film One Piece: RED.

Questa nuova forma, così come vediamo anche nell’animazione trasformerà completamente l’aspetto del protagonista, donandogli una nuova “veste” di colore bianco cenere.

L’animazione è breve ma veramente simpatica e ben strutturata. L’artista mantiene tutto lo sfondo e i colori di Luffy tutti in bainco e nero, rispecchiando anche l’eventuale colorazione che il Gear Fifht avrà nell’anime. Il tutto lo riportiamo tramite CB.

Ovviamente il video mostra dei disegni tratti dalla battaglia con Kaido, visto che vediamo anche il lancio del fulmine da parte del protagonista. Come accennato l’animazione è stata creata e anche condivisa dallo stesso animatore, ovvero Jovzky Animation, che tramite un Tweet ha condiviso il tutto.

Come vedete l’animazione è breve ma comunque dettagliata. Sembrano delle tavole in movimento nate proprio dalla matita di Oda, che al momento nel manga sta disegnando la saga finale di questa meravigliosa epopea. Il Gear Fifth ha mostrano la nuova forma di Luffy e il grande segreto dietro il suo Frutto del Diavolo.

Quest’ultimo si rivela essere l’Homo Homo modello Nika, frutto capace di trasformare il corpo di Luffy in tutto quello ciò che vuole, compreso anche le cose toccate dalla sua mano. Oda ha poi rivelato la natura del Gear Fifth inerente ad un tributo ai vecchi cartoni animati che amava da bambino e che finalmente ha potuto inserire in una sua creazione.

Ricordiamo One Piece: RED come potenziale rivelazione di questa nuova trasformazione, anche se nulla è ancora confermato ovviamente. Ricordandovi che l’animazione del suddetto articolo è semplicemente una fanmade, aspettiamo con ansia quella ufficiale che a breve sarà presentata sicuramente nell’anime ufficiale, o nel film.

Voi cosa ne pensate? Vi è piacuta questa piccola animazione del Gear Fifth?

Fonte CB – Twitter