Scopriamo quali sono i momenti migliori di Nicol Robin in One Piece!

One Piece ha introdotto e sviluppato tantissimi personaggi che hanno definito il mondo della pirateria disegnato da Eiichiro Oda. Ognuno di questi personaggi ha un passato interessante che ha poi portato loro a determinate ideologie e obiettivi. Ad esempio Rufy ha sempre voluto prendere il mare e diventare il Re dei Pirati, stessa cosa Zoro che vuole invece diventare lo spadaccino più forte del mondo e così via. Ma quali sono i 7 momenti iconici di Nico Robin?

Ci sono chiaramente anche quei personaggi secondari che godono di spazi importanti nel manga e tra questi c’è Nico Robin. Si tratta dell’archeologa dei Pirati di Cappello di paglia. Come archeologa, ha un grande interesse per la storia e desidera scoprire la verità sui cento anni del grande vuoto. Inoltre è interessata alla D. presente nel cognome di alcuni individui, tra cui in quello del suo capitano.

Non è soltanto un personaggio ambizioso di conoscere la storia, ma sa anche essere spietata in battaglia e non si fa scrupoli a usare la forza se necessario. Una delle caratteristiche di Nico Robin è la sua capacità di leggere i Poignee Griffe. Sono misteriose pietre indistruttibili che contengono informazioni appartenenti ai cento anni del grande vuoto. Quindi il suo interesse verso queste pietre è vitale per scoprire la verità sul grande vuoto.

In questa discussione cercheremo di approfondire meglio il personaggio di Nico Robin, individuando e analizzando i 5 momenti più iconici di Nico Robin.

I 5 momenti più iconici di Nico Robin

Il desiderio espresso a Enies Lobby Nico Robin contro Black Maria Lo scontro contro Yama a Skypiea Nico Robin salva Franky a Thriller Bark Il salvataggio dei bambini di Punk Hazard

5. IL SALVATAGGIO DEI BAMBINI DI PUNK HAZARD

Durante l’arco narrativo di Punk Hazard la ciurma di Cappello di Paglia si ritrova su un’isola relativamente vicina a Dressrosa. L’isola è particolare in quanto è per metà devastata da incendi e per metà ricoperta di neve. Tutto questo a causa dello scontro tra Kuzan e Sakazuki. La differenza di temperature tra le due metà fa sì che si creino forti correnti d’aria tra esse. Quest’isola nasconde un passato terribile. Infatti venivano condotti degli esperimenti per ricreare gli antichi giganti, ma senza risultati soddisfacenti.

Quel che era peggiore era la prigionia di poveri bambini vittime degli esperimenti di Caesar Clown. A causa degli effetti di dipendenza delle caramelle che somministrava loro, i ragazzi di Punk Hazard avevano perso la testa, al punto da attaccare l’equipaggio di Cappello di Paglia. Il motivo era che veniva loro negato ciò che volevano. Tenendo presente che i bambini non dovrebbero essere maltrattati, Nico Robin, con l’aiuto del suo frutto del diavolo, li tiene fermi mentre Chopper procura loro gli antidoti. Questo lavoro di squadra tra i due non ha provocato vittime e sofferenze tra i bambini, facendoli tornare a casa sani e salvi.

I 5 momenti più iconici di Nico Robin

4. NICO ROBIN SALVA FRANKY A THRILLER BARK

Durante la saga di Thriller Bark Rufy e il suo equipaggio si ritrovano ad affrontare dei nemici-zombie. Tra questi c’è il temibile ex flotta dei sette, Gekko Moria. Nico Robin non è un componente che combatte spesso, ma partecipa sempre alle vicende belliche per sostenere i suoi compagni. Durante i numerosi scontri e assalti da parte di zombie, Franky e Robin si ritrovano in un momento circondati da queste creature.

A fronte di questa situazione il carpentiere dell’equipaggio abbatte il ponte per sconfiggere gli avversari provocandone il crollo. In questo momento, Robin si affretta a utilizzare il suo potere per salvare il suo compagno, facendo spuntare un paio di magnifiche ali. Così facendo afferra Franky e a vola in un luogo sicuro. Se non fosse stato per la sua rapidità di pensiero, per Franky non ci sarebbe stato nulla da fare.

I 5 momenti più iconici di Nico Robin

3. LO SCONTRO CONTRO YAMA A SKYPIEA

Robin non è un pirata che si getta nei combattimenti ma non si tira indietro se c’è da combattere. Ed è quello che ha fatto nell’arco di Skypiea. In questa occasione ha dovuto dimostrare di essere degna di far parte dell’equipaggio dopo essere appena entrata. Lo fa senza troppi sforzi, combattendo contro Yama, che era il generale degli eserciti di Ener. Yama era considerato il più forte tra i quattro sacerdoti.

Per dimostrare il suo valore. Mentre il combattimento proseguiva, Nico Robin in qualche modo riesce a usare il suo peso contro di lui gettandolo giù dalla scogliera. Durante la caduta nel vuoto l’archeologa lo finisce bloccando il collo e le gambe di Yama per poi eseguire la tipica mossa “Clutch”. La sua vittoria ha portato a Nico l’onore che meritava nell’equipaggio.

2. NICO ROBIN CONTRO BLACK MARIA

Questo è sicuramente uno dei migliori scontri di Nico Robin, avvenuto durante la guerra di Wano per rovesciare la tirannia di Kaido. In verità Nico Robin salva proprio Sanji dalla trappola di Black Maria. Si precipita con Brook, il quale taglia tutte le ragnatele che bloccavano Sanji, mentre Nico Robin affronta abilmente l’avversario. In questo scontro inoltre Robin mostra una nuova tecnica incredibile.

Infatti crea un gigantesco braccio per fare crollare il soffitto, i cui detriti spengono il fuoco, alimentato volontariamente dal nemico, e distruggono le ragnatele create per bloccare tutti i movimenti di Robin. Subito dopo crea un nuovo clone gigante, stavolta con l’aspetto di un demone, che afferra l’avversaria, dicendole che può trasformarsi quando qualcuno ha bisogno di lei e che non le serve il suo corpo.

1. IL DESIDERIO ESPRESSO A ENIES LOBBY

Questo sarà costantemente considerato come uno dei momenti più memorabili ed emozionanti di Nico Robin in One Piece. Questo momento ha portato tantissimi appassionati della serie a commuoversi e l’ha resa una parte importante della serie di Oda. Nell’arco di Enies Lobby succedono diverse cose, ma soprattutto la vita di Robin è in serio pericolo poiché Spandam cerca a tutti i costi di portarla ad Impel Down, ma viene fermato da Usop e da Franky. Durante un episodio Rufy, insieme ai Cappelli di Paglia, chiede a Robin di dimettersi dall’equipaggio prima di incoraggiarla a dire ciò che aveva veramente desiderato. Rispondendo a ciò, lei urla di voler vivere, in lacrime.