I 5 migliori archi narrativi in assoluto di One Piece

One Piece nel corso degli anni ha emozionato tantissimi lettori che si sono inevitabilmente al mondo di Eiichiro Oda. Dopo più di vent’anni di serializzazione non è possibile non essersi imbattuti almeno una volta nel manga o nella serie animata di One Piece. Ma quali sono i migliori archi narrativi di One Piece?

Il volto di Rufy è famoso in tutto il mondo così come anche il suo sogno ambizioso di diventare il Re dei Pirati. Tutto comincia dall’incontro con uno dei personaggi più misteriosi della serie, Shanks, che lo ispira così tanto di voler prendere il mare nonostante la sua tenera età. Chiaramente passerà ancora qualche anno prima di vederlo realizzare questo primo passo verso la vita da pirata.

In queste fasi iniziali della serie One Piece introduce i fan verso un assaggio di quello che è questo straordinario ma vasto mondo. Si parte dalla particolarità del Frutto del Diavolo che Rufy, in quanto affamato, mangia scambiandolo per frutta normale. Questo accade quando Shanks è con lui e spiega che mangiandone uno si acquisiscono poteri incredibili, ma si perde l’abilità di nuotare.

Dopo questo primo evento tantissime sono state e continuano ad essere le avventure di Rufy e della sua ciurma. In questa discussione l’obiettivo è individuare e analizzare i 5 migliori archi narrativi in assoluto di One Piece.

5) ARCO DI IMPEL DOWN

Si tratta di uno degli archi narrativi più belli ed interessanti del manga da guardare. Il nome Impel Down corrisponde la prigione di massima sicurezza del Governo Mondiale. Si trova al centro delle fasce di bonaccia, dove i Re del mare prosperano, rendendo così difficile l’ingresso. L’unico modo per arrivarci con facilità è attraverso la corrente trainante, accessibile attraversando i cancelli della giustizia che si trovano a Marineford o ad Enies Lobby. Questo arco narrativo è caratterizzato da tantissimi colpi di scena.

L’obiettivo principale è liberare Ace che si trova rinchiuso nella cella ubicata sott’acqua. Durante l’intero arco narrativo, Rufy dimostra tutta la sua travolgente ambizione e carisma reclutando nuovi alleati come Ivankov, l’ex Signore della Guerra Jimbe e persino ex nemici come Buggy ilClown e Crocodile. Alla fine, Rufy e i suoi alleati riescono a scappare da Impel Down infliggendo anche un colpo fatale al governo mondiale.

4) ARCHIPELAGO SABAODY

L’Archipelago Sabaodyè il diciannovesimo arco narrativo del manga One Piece. L’arco si svolge nell’arcipelago descrive la bruttissima del commercio di schiavi dove i Nobili Draghi Celesti sono gli acquirenti più spietati. Se si tratta poi di una Sirena o un uomo pesce il valore sale. Memorabile è il pugno di Rufy ai danni del Drago Celeste Charloss, il quale spara Hacchan senza motivazione.

In questo arco narrativo vengono presentate anche le cosiddette undici supernove. Sono i pirati più forti e tutti desiderosi di entrare nel Nuovo Mondo attraverso l’arcipelago. L’arcipelago Sabaody è la decima isola che i Cappelli di Paglia incontrano sulla Grand Line. Questo arco segna un punto di svolta per i Pirati di Cappello di Paglia poiché sono tutti completamente sconfitti da potenti avversari come l’ammiraglio Kizaru e Bartholomew Kuma.

3) ARCO DI WANO

L’arco narrativo di Wano è il più longevo della serie che vede Rufy aiutare Kin’emon e gli altri foderi rossi a rovesciare la tirannia di Kaido e Orochi. Gli eventi della prima parte dell’arco vedono Rufy affrontare Kaido e perdere amaramente. Chiaramente Wano non ha solo Rufy come alleato, ma anche Eustass Kid e Trafalgar Law. Kaido si allea invece con Big Mom.

Quest’ultima combatte contro Law e Kid i quali riescono a sconfiggerla. Kaido invece dopo numerosi scontri, viene sconfitto da Rufy grazie al memorabile risveglio di Gear Fifth. Questa trasformazione mette in luce la reale identità del Frutto del Diavolo di Rufy, in quanto non è un Paramisha, ma un tipo Zoo Zoo Mitologico di tipo Nika. L’arco di Wano verrà ricordato per sempre anche perché Rufy diventa il nuovo Imperatore del Mare.

2) ENIES LOBBY

L’arco narrativo di Enies Lobby è considerato uno dei migliori archi narrativi dell’intero One Piece. In questo arco i Pirati di Cappello di Paglia attaccano una delle sedi del governo mondiale per salvare i loro compagni Nico Robin e Franky. Tuttavia, tutta la forza del governo mondiale è devastante inclusa la loro pericolosa organizzazione nota come CP9. Questo arco funge da importante punto di svolta e di crescita per molti dei personaggi principali della serie.

Presenta diversi momenti memorabili come il tragico retroscena di Nico Robin, Franky che distrugge i progetti del Pluton, una delle tre Armi Ancestrali e introduce le trasformazioni Gear Second e Gear Third di Rufy. Inoltre, questo arco narrativo vede la scomparsa dell’amata Going Merry, da cui si è generata una frattura, fortunatamente sanabile, tra Usopp e Rufy.

1) MARINEFORD

L’Arco di Marineford, chiamato anche Guerra per la Supremazia, conclude la prima metà della serie. Introduce alcuni dei più grandi nomi del mondo di One Piece mentre si scontrano in un enorme scontro. Segna anche un importante punto di svolta per Rufy, che si rende conto di quanto lui e i suoi amici non siano all’altezza degli altri pirati pericolosi che navigano i mari.

In questo arco ci sono davvero tutti coinvolti nello scontro che aveva l’obiettivo di liberare e salvare Ace dall’essere giustiziato. Interviene anche il leggendario Barbabianca, proprio perché Ace era un suo fedele compagno al quale teneva tantissimo.

Alla fine Rufy riesce a liberare Ace, ma combattendo contro Akainu perde la vita per proteggere Rufy. Si tratta del momento più straziante dell’arco e dell’intero manga. Marineford segna la fine di un’era, ma immortala anche Barbabianca come uno dei più grandi personaggi di One Piece.