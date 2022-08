A quanto pare sembra che uno dei lungometraggi più intensi e profondi del sensei Satoshi Kon sia pronta ad arrivare a Hollywood, con una nuova serie che dovrebbe riportare in auge un capolavoro senza tempo rimasti nascosti ad una nicchia di appassionati per troppo tempo.

Secondo gli ultimi rapporti infatti, sembra che Paprika abbia avuto il via libera per quanto riguarda la produzione negli Stati Uniti dagli stessi di Amazon Studios. Secondo Deadline, Cathy Yan, la regista di Birds of Prey supervisionerà l’adattamento della serie live-action.

La notizia è stata diffusa nella giornata di oggi, ovvero quando il sito Deadline è venuto a conoscenza dell’adattamento tra Amazon Studios e Hivemind, riguardante proprio il capolavoro di Satoshi Kon.

Sembra che Yan sarà sia regista che produttore esecutivo di questo ambizioso adattamento. Al momento, il partner produttivo di Yan, Ash Sarohia, dovrebbe lavorare su Paprika insieme a Masi Oka e Jason F. Brown.

Al momento secondo Deadline, Amazon non ha lasciato ancora nessuna dichiarazione, forse perché ha ancora qualcosa da ultimare prima di confermare la seguente notizia.

Paprika: il film di Satoshi Kon sarà una serie TV Prime Video

Se non siete a conoscenza del film Paprika, oltre a consigliarvi di guardarlo dovete sapere che la storia è stata tratta da un romanzo del 1993 scritto da Yasutaka Tsutsui. Il romanzo è stato poi reso famoso in tutto il mondo dopo che il regista Satoshi Kon lo ha trasposto in una pellicola animata.

Il film è uscito nel 2006 ed è stato sia il quarto film del regista, sia il suo ultimo prima della sua prematura scomparsa. Anche per questo è diventato un cult, dato che simboleggia l’eredità di un grande regista.

Il film mette al centro delle vicende una psicologa, che successivamente ad alcune vicende finisce coinvolto in una rete truculenta di crimini dopo che un terrorista inizia a prendere di mira la popolazione con un dispositivo che gli permette di accedere ai sogni dei singoli individui.

Il criminale viene poi affrontato da Paprika, un alter ego della psicologa Atsuko Chiba che è determinata a scoprire l’identità del terrorista. Un thriller psicologico fuori dalle righe che ancora oggi si pone come una perla del settore/genere.

Cosa ne pensate di quest’ultima rivelazione di progetto?