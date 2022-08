One Piece: svelata la prima dichiarazione di Rufy da Imperatore

One Piece ha ufficialmente concluso l’arco narrativo di Wano con il capitolo 1057. Così facendo Eiichiro Oda ha dato il via al nuovo viaggio di Rufy. Ora la saga finale di One Piece sta per prendere forma ma prima di questo, il protagonista della serie ha fatto la sua prima importante dichiarazione da Imperatori del Mare!

I capitoli dopo la pausa mensile di Oda, hanno esplorato le ricadute dei combattimenti contro Kaido e Big Mom, Nonostante la fine degli scontri violenti, c’erano ancora delle questioni da chiarire.

Dopo aver sconfitto il temibile Kaido, Rufy è diventato il nuovo Imperatore del Mare. Poco prima di lasciare l’isola di Wano ha consegnato al nuovo Shogun, Momonosuke Kozuki, una bandiera dell’equipaggio di Cappello di Paglia. Questo è un modo per ricordare a tutti gli abitanti dell’isola che sono tutti sotto la loro protezione.

Nelle pagine del capitolo 1057 di One Piece ci sono gli ultimi scambi di battute tra Rufy e Momonosuke, visibilmente commosso nel salutare il suo amico e tutti gli altri componenti della ciurma. Prima di salpare, Rufy dice a Momonosuke che lo riconosce come un fratellino.

Inoltre invita persino lui, Kin’emon e Yamato in mare con il suo equipaggio se decideranno di diventare pirati. Ma Rufy è consapevole che Momonosuke è ancora infantile e poco maturo per questo. Così decide di consegnargli una bandiera nera della sua ciurma.

Rufy dichiara che dovrebbe sventolare la bandiera su Wano in modo che tutti la vedano. Afferma anche che se qualcuno dovesse creare qualche trambusto sull’isola, se la vedranno direttamente con lui.

Quindi come in passato vedevamo Barbabianca, Big Mom e altri Imperatori usare le loro bandiere come simbolo di protezione, adesso la bandiera della ciurma di Rufy Cappello di Paglia verrà utilizzata per proteggere Wano.

Dai prossimi capitolo in poi non vedremo più Momonosuke o Kin’emon. Quindi sarà interessante scoprire quali novità Oda riserverà per il futuro del manga.