Monica Rambeau: Photon, la prima miniserie della star di The Marvels

In previsione del suo ruolo da coprotagonista nel prossimo film The Marvels, Monica Rambeau sarà protagonista della sua prima serie personale, in cui tornerà al nome in codice Photon, dopo la sua esperienza nei Thunderbolts con il nome di Spectrum.

In uscita a dicembre, la miniserie di cinque numeri, MONICA RAMBEAU: PHOTON, sarà scritta dalla pluripremiata autrice e studiosa Eve L. Ewing e disegnata dal nuovo talento Marvel, l’artista Michael Sta. Maria. L’iconica supereroina Marvel, con quattro decenni di storie incredibili alle spalle, sarà finalmente protagonista di una sua serie personale.

Photon’s limitless power threatens to break the Marvel Universe in Monica Rambeau’s first solo comic series! 🌟 The new limited series, ‘Monica Rambeau: Photon’, is coming this December: https://t.co/HmDux8ben4 pic.twitter.com/j2X8H51Mbf — Marvel Entertainment (@Marvel) August 23, 2022

Dalla guardia costiera di New Orleans agli Avengers e agli Ultimates, Monica Rambeau è stata una leader e una giocatrice di squadra per tutta la vita, ma ora dovrà affrontare una crisi che sconvolgerà la realtà e che non avrà altra scelta se non quella di affrontare da sola. Per farlo, Photon dovrà raggiungere nuove vette delle sue incredibili capacità, e poi superarle!

In un viaggio rivelatore che attraversa il tempo e lo spazio, i fan scopriranno il vero potenziale di Photon. L’avventura inizia quando Photon viene incaricata di fare una consegna molto speciale e molto cosmica. Quello che dovrebbe essere un lavoro leggero (capito?) per Monica diventa sempre più complesso e pericoloso a causa di una minaccia dall’aldilà e di un dramma familiare.

Creata da Roger Stern e John Romita Jr. come secondo Captain Marvel in Amazing Spider-Man Annual 16, Monica è stata un membro chiave degli Avengers negli anni ‘80, arrivando a ricoprire anche il ruolo di leader del gruppo. Negli anni è stata protagonista di due speciali da solista (scritti dal compianto Dwayne McDuffie), usciti principalmente per rinnovare la proprietà sul trademark “Captain Marvel” da parte della Marvel Comics.

Dopo l’introduzione del terzo Captain Marvel (Genis-Vell) sul finire degli anni ‘90 Monica Rambeau ha adottato l’alias di Photon, per poi passare a Pulsar e a Spectrum.

Introdotta come bambina interpretata da Akira Akbar nel film Captain Marvel, la sua versione adulta, interpretata da Teyonah Parris, ha ottenuto superpoteri nel corso della serie WandaVision. La sua prossima apparizione confermata nel MCU sarà in The Marvels, a fianco di Brie Larson (Captain Marvel) e Iman Vellani (Ms Marvel), ma alcune voci la vorrebbero presente anche nella serie Secret Invasion.