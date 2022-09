One Piece 1059: Koby corre un grave pericolo per via di alcuni recenti avvenimenti!

One Piece 1059: Koby corre un grave pericolo!

One Piece 1059 mette al centro nuovamente lo storico personaggio di Koby, uno dei primssimi incontri fatti da Luffy prima di partire per la sua avventura. Il personaggio ha avuto dei momenti vuoti e durante questo Arco di Wano è stato mostrato più volte, facendo vedere quanto quest’ultimo sia importante per la Marina.

SPOILER DEL CAPITOLO 1059 DEL MANGA

Quanto visto in questo capitolo è davvero interessante, visto che carpiamo il futuro di alcuni personaggi insieme ad un passato radioso, particolarmente legato all’Isola di Amazon Lily. Quando il temibile Barbanera appare nuovamente sulle pagine di One Piece ovviamente scombussola nuovamente tutto.

Oltre la minaccia a Boa nella sua Isola, scopriamo anche che Teach ha rapito Koby, successivamente ad un importante scontro alla fine della riunione del governo mondiale di Reverie. Come sempre uno dei villain di punta della storia riesce ancora a scombinare tutte le carte in tavola della Grand Line.

Il colpo di scena comprensivo di Boa Hancock precedentemente attaccata dai Marines dopo il Reverie, in cui il governo aveva sciolto la Flotta dei Sette è stato risolto con una nuova minaccia sempre inerente a Teach, che questa volta vuole rubare il potere dell’Imperatrice delle Amazzoni.

Successivamente alla comprensione riguardante la valenza di Koby per la Marina, insieme alla sua reputazione conducono Barbanera a rapire il Marine, visto che il suo valore è salito rispetto a quanto visto nelle prime puntate della storia.

One Piece 1059: Koby corre un grave pericolo!

Nonostante Koby ha tentato di opporsi a Teach non è riuscito a concludere lo scontro ovviamente, ma allo stesso tempo è riuscito a non far uccidere Boa, intanto che arrivasse Rayleigh a tener testa al pirata.

Fatto sta che abbiamo la conferma di Koby nelle mani di Barbanera e senza il bisogno di confermarlo ulteriolmente notiamo che è in grave pericolo. Abbiamo riportato tutto tramite CB.

Voi come pensate sarà risolta la situazione? Koby di certo è cresciuto nel corso di One Piece e ovviamente ora anch’esso ha subito un mutamento della sua persona, insieme al suo grado della Marina.

Uno dei suoi obiettivi riguardanti il diventare un membro importante della Marina si sta realizzando, anche se a caro prezzo. Il ragazzo è un capitano di vascello del quartier generale della Marina e un membro dell’unità speciale SWORD.

Fonte CB