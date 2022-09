Star Comics annuncia Beer Revolution

Star Comics ha annunciato, direttamente dalla sua pagina Facebook ufficiale, Beer Revolution. Si tratta di un diario di viaggio imperdibile per tutti coloro che amano la birra, ma non solo. Infatti potrebbe stimolare la semplice curiosità di altri lettori.

Questo graphic novel molto interessante sarà scritto e disegnato da Sualzo, che ha anche lavorato ad altri lavori come “Le parole possono tutto” e “Fermo”. Quello che bisogna anche sapere è che Sualzo potrà godere di guida d’eccezione. Si tratta del fondatore di Birra Baladin Teo Musso.

Teo Musso, uno dei principali rappresentanti del food and beverage italiano, accompagnerà l’autore tra cenni storici, questioni tecniche e curiosità, per scoprire le storie e i segreti dei più interessanti birrifici artigianali del mondo. Negli ultimi anni, la birra artigianale è riuscita a trovare uno spazio sempre crescente nei gusti delle persone, non solo degli appassionati. In molti Paesi ci sono birrifici artigianali di altissima qualità e alcuni sono caratterizzati da una tradizione secolare, altri con meno anni di esperienza ma una qualità comunque eccellente.

Beer Revolution cercherà di accompagnare tutti i lettori in un viaggio unico e intenso, che parte da Piozzo, in provincia di Cuneo, e che toccherà diversi Paesi d’Europa e del mondo.

Al momento non è possibile acquistare Beer Revolution, dato che sarà disponibile a partire dal 12 ottobre di quest’anno. Tuttavia è già possibile aggiungerlo alla lista dei desideri accedendo al sito ufficiale di Star Comics. Il prezzo di questo romanzo sarà di 14,90€.

Star Comics non smette di portare contenuti interessanti per tutti i lettori italiani. Basti pensare che di recente abbiamo riportato l’arrivo delle Short Stories del mangaka Ttsuki Fujimoto. Famoso per Chainsaw Man, il successo che ha riscosso in Italia è incredibile. Proprio per questa ragione Star Comics ha dato la possibilità ai fan del mangaka di addentrarsi ancora di più nelle sue opere precedenti.