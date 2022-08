Star Comics: in arrivo a settembre le Short Stories di Tatsuki Fujimoto!

Come riporta direttamente la pagina facebook ufficiale di Star Comics, sono in arrivo in Italia una serie di manga di Tatsuki Fujimoto. Il mangaka si è sicuramente fatto un nome molto importante in Italia dopo che la pubblicazione di Chainsaw Man, ma ci sono altre opere importanti da scoprire.

Per questo Star Comics, a partire da settembre, pubblicherà una serie di opere imperdibili del mangaka. Si tratta di una raccolta intitolata Tatsuki Fujimoto Short Stories 17-21, disponibile dal 31 agosto 2022. Ci saranno storie realizzate da giovanissimo, in cui già traspare un talento senza eguali.

La prima si intitola Due galline nel cortile ed è la prima storia con cui ha partecipato a un concorso di manga. Poi c’è Sasaki ha fermato il proiettile, in cui dà sfogo a tutta la sua passione giovanile. L’amore è cieco è una bizzarra love comedy fantascientifica e Shikaku che racconta l’amore di una giovane assassina.

Invece a partire dal 28 settembre 2022 arriverà sempre in fumetteria che negli store online la raccolta Tatsuki Fujimoto Short Stories 22-26. Si tratta di due volumi antologici che ripercorrono i primi passi del mangaka nel mondo del fumetto.

Si inizia con La rapsodia delle sirene, storia d’amore tra una sirena e un ragazzo legata a un pianoforte in fondo al mare. La malattia per cui al mio risveglio ero diventato una ragazza, è l’altra storia in cui vedremo se alla fine a nascere sarà un animo femminile o l’amore. Nayuta della profezia, che parla di un fratello e una sorella che si fanno carico di un destino crudele. Infine l’ultima si intitola La sorella maggiore, in cui si intrecciano il talento e il rapporto di amore e odio di due sorelle per via di un quadro.

E non finisce qui, in quanto a fine ottobre sarà il turno di due dei suoi più grandi successi. Esattamente il 28 ottobre di quest’anno arriverà Fire Punch e Look Back, quest’ultimo per la prima volta in Italia. Si tratta di un’ opera geniale, profonda e commovente che ha raggiunto la ben 2.5 milioni di letture nel primo giorno di pubblicazione online.

Riguardo Fire Punch, tutti i volumi saranno riproposti in edizione Complete Box con cofanetto, mentre Look Back e le Short Stories godranno di una doppia edizione, Regular e Deluxe cartonata. Look Back sarà proposto inoltre anche in edizione Limited con un cofanetto allegato per contenere anche le Short Stories.