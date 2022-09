Gudetama: An eggcellent adventure: un nuovo trailer svela il suo debutto

Gudetama è uno dei personaggi più popolari dei cartoni animati prodotto dalla società Giapponese Sanrio. Quest’ultima è una nota azienda giapponese, specializzata nella creazione di personaggi e della relativa commercializzazione. Sicuramente tutti sono a conoscenza del loro prodotto maggiormente famoso e commercializzato, ossia Hello Kitty, creato nei primi anni settanta.

Oggi però parleremo di Gudetama e delle novità che sono emerse durante l’evento live streaming Netflix Tudum Japan. In questa occasione è stato rivelato un nuovo trailer di Gudetama: An Eggcellent Adventure. Si tratta di una nuova serie live-action e in computer grafica basata sul famoso personaggio pigro di Sanrio, appunto Gudetama.

Il trailer, visibile in cima all’articolo, rivela anche novità importanti sul debutto. La serie debutterà su Netflix in tutto il mondo il 13 dicembre. Il trailer mostra anche l’anteprima della sigla “Gudetama March” del componente della band dei Southern All Stars, Yūko Hara.

Netflix descrive : An Eggcellent Adventure, come un film letargico ed empatico per tutti coloro che vogliono semplicemente oziare! Chiaramente al centro delle vicende vi è Gudetama, ormai rassegnato al fatto che finirà nel piatto di qualcuno. Prima che questo epilogo giunga, vuole solo essere pigro tutto il tempo. Ma, travolto dalla ragazza prepotente e prepotente Shakipiyo, lascia il frigorifero e si dirige verso il mondo. Insieme, questi poli opposti intraprendono un’avventura per trovare la loro madre.

Il nome Gudetama si può tradurre come “uovo pigro” perché la prima parte del nome è un’onomatopea, “gudegude”, utilizzata per descrivere qualcosa di pigro e privo di energia. La seconda parte deriva dalla parola giapponese “tamago” che significa uovo. Questo personaggio bizzarro si è unito al popolare roster di Sanrio nel 2013. Sanrio descrive Gudetama come un uovo morto e completamente privo di motivazione. Indipendentemente dal metodo di cottura utilizzato da qualcuno, Gudetama rimane impassibile.

Il personaggio appare in vari cortometraggi animati online. Il primo cortometraggio animato viene presentato in anteprima a marzo 2014. La trasmissione dei cortometraggi in televisione ha proseguito fino alla fine del 2020.