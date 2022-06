Gudetama: An Eggcellent Adventure, Netflix annuncia la serie live-action/CGI

La piattaforma streaming aveva promesso una carrellata di novità a tema anime, e a quanto pare la promessa è stata mantenuta, visto e considerato che nel corso del 2022 sono state annunciate tantissime serie, alcune totalmente inedite e altre ispirate da prodotti cult e videogiochi, come accaduto con Tekken e Castlevania.

Come accennato, le ispirazioni sono davvero tante e la crescita dei manga e degli anime nel corso degli ultimi anni ha spinto l’azienda a puntare sul medium, cercando anche di recuperare l’utenza persa nel corso del tempo.

Recentemente la nota piattaforma streaming ha rivelato un progetto altamente interessante, dal titolo Gudetama: An Eggcellent Adventure (Gudetama: Haha wo Tazunete Donkurai), una nuova serie ibrida prodotta sia come live-action che in CG basata sul famoso personaggio pigro di Sanrio, Gudetama.

Netflix distribuirà la serie in tutto il mondo nel corso dell’anno, confermando e ampliando ancora una volta un catalogo già ampio di sorprese, riguardanti il medium audio/visivo degli anime.

Ecco come Netflix ha descritto Gudetama: An Eggcellent Adventure Gudetama: Haha wo Tazunete Donkurai:

Uno spassoso “Road Movie” pigro ed empatico, volto alla ricerca dei genitori perduti, un bellissimo mix per chi vuole solamente oziare!

Gudetama si è ormai rassegnato alla vita, dato che prima o poi finirà nel piatto di qualcuno: proprio per tali motivi, vuole essere sempre pigro.

Fortunatamente, trascinato dalla ragazza Shakipiyo, una personalità dirompente e intraprendente, lascia il frigorifero per scorrazzare in giro per il mondo. Insieme, questi due opposti con lo stesso obiettivo girano in cerca della madre del protagonista!

Gudetama è ufficalmente entrato nel roster dei personaggi di Sanrio nel 2013. Sanrio descrive Gudetama come un uovo morto ancora in vita, estraneo al mondo e completamente privo di motivazione. Indipendentemente dal metodo di cottura utilizzato, Gudetama non si muove.

Questo simpatico personaggio è già apparso in alcuni cortometraggi online. Il primo di questi ha debuttato nel marzo 2014 e le produzioni sono continuate fino al 2020, riscuotendo un discreto successo. Anche per questo Netflix ha deciso di puntarci.

Sanrio ha lanciato una nuova serie di cortometraggi animati intitolata Gudetama Freestyle su YouTube nel gennaio 2021.