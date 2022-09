Mashle: Magic and Muscles: un nuovo trailer rivela novità sull’anime

Mashle: Magic and Muscles sta per debuttare sul piccolo schermo con la prima stagione animata, annunciata nel luglio 2022. Debutterà l’anno prossimo e sarà una delle principali serie d’azione shonen che conquisterà il mondo degli anime. Oggi riportiamo un aggiornamento relativo all’anime relativo al suo primo trailer.

L’insider WSJ_manga ha condiviso il trailer di Mashle: Magic and Muscles direttamente sulla sua pagina Twitter e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Mashle TV Anime's first PV was revealed. Mashle TV Anime will have A-1 Pictures as the animation studio.pic.twitter.com/pPIqOYQ3A0 — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 24, 2022

Mashle: Magic and Muscles è attualmente previsto per un rilascio nel prossimo anno. Durante l’evento Aniplex Online Fest 2022, è stato pubblicato il primo trailer sopra condiviso. L’evento ha anche rivelato che lo studio di animazione A-1 Pictures lavorerà sull’anime e a dirigerlo sarà Tomoya Tanaka. Yousuke Kuroda si occuperà della sceneggiatura, Hisashi Toshima lavorerà sul character design e Masaru Yokoyama comporrà la musica.

E come accennato, Mash Burndead sarà doppiato da Chiaki Kobayashi, famoso per Vinland Saga e That Time I Got Reincarnated as a Slime.

La serie manga di Hajime Komoto è iniziato nel 2020, ma al momento la serie si trova nel suo arco finale cominciato a maggio 2022. Il manga è edito in Italia da Star Comics dal 2021.

L’anime adatterà le vicende del manga ambientate nel regno magico dove la magia è tutto. Tutti possono usarla e la propria abilità determina il loro status sociale. Nel profondo della foresta vive Mash con suo padre. Grazie al suo allenamento quotidiano, è diventato un dio del fitness rendendo il suo fisico prestante e muscoloso. Un giorno però la sua vita si ritrova in pericolo e si ritrova costretto a iscriversi alla scuola di magia, dove deve battere la concorrenza senza rivelare che non sa usare la magia. Sarà interessante scoprire se basterà il suo corpo muscoloso a proteggerlo dalla magia che i suoi aggressori useranno contro di lui, considerando che per qualche motivo riesce a neutralizzare facilmente la magia usando la sua forza.