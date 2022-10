Chainsaw Man: il manga raggiunge un nuovo traguardo di vendite

Chainsaw Man è il manga del momento e oggi riportiamo che di recente ha registrato 16 milioni di copie in circolazione. Si tratta di un numero che attesta la popolarità di cui gode ma soprattutto la presa che esercita su pubblico. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

La seconda parte del manga è iniziata nel 2022 e di recente è stato pubblicato in Giappone il volume numero 12 della serie manga. Al momento non ci sono dettagli sulla sua uscita italiana, ma continuate a seguirci per ulteriori novità.

Sicuramente Chainsaw Man è l’opera più seguita del momento realizzata dal magaka Tatsuki Fujimoto, che ha debuttato in Giappone nel 2008 e in Italia nel 2020 con la casa editrice Star Comics. Una particolarità del manga sta nella sua serializzazione. Infatti la prima parte si è conclusa nel 2020 e di recente Fujimoto è tornato a disegnare la seconda parte.

Negli ultimi mesi non si fa che parlare di Chainsaw Man in quanto sta per debuttare la prima stagione animata. Questa sarà prodotta da Studio MAPPA, che non ha di certo bisogno di presentazioni. Il lavoro svolto dallo studio di animazione sarà sicuramente di altissima qualità e soprattutto soddisferà le esigenze degli appassionati. Il primo adattamento animato del manga di Fujimoto debutterà l’11 ottobre, dunque mancano pochi giorni.