Chainsaw Man: Crunchyroll condivide la prima sinossi ufficiale!

Chainsaw Man vi accompagnerà in questo autunno!

Chainsaw Man sta facendo parlare di sé nel corso delle ultime settimane, visto che la sua trasposizione animata sta per arrivare su Crunchyroll tramite il lavoro di Studio MAPPA, che ha prodotto già anime di successo come accaduto con L’Attacco dei Giganti.

La data ufficiale è fissata per l’11 di ottobre e il tutto sarà anche trasmesso in simulcast sulla piattaforma streaming Crunchyroll, che ha ovviamente acquistato i diritti per la trasposizione animata.

La prima puntata è sicuramente molto attesa e dopo numerosi poster, il numero totale di puntate e le ending diverse a ogni episodio, oggi abbiamo anche la prima sinossi ufficiale della prossima trasposizione animata di successo di Studio MAPPA.

Chainsaw Man proprio come Jujutsu Kaisen e Demon Slayer ha avuto da subito successo e ovviamente questo porta repentinamente a una versione animata che come ben sappiamo sono la fortuna dei manga. Lo abbiamo visto con Dragon Ball, fino a finire a Demon Slayer: Il Treno Mugen e tanti altri.

Chainsaw Man: condivisa la prima sinossi ufficiale tramite Crunchyroll!

Da come avete letto dal titolo quindi la stessa Crunchyroll ha condiviso la prima sinossi ufficiale di Chainsaw Man durante il corso della giornata di oggi, che noi riportiamo tramite CB.

Nella descrizione leggiamo di Denji, un ragazzo che vive insieme a un Chainsaw Devil di nome Pochita. Per via dei debiti lasciati dal padre dopo la sua morte il ragazzo insieme a Pochita ha combattuto contro i Diavoli rischiando la vita e vivendo di stenti, cercando di risanare quanto lasciato dal suo genitore tramite questo sporco lavoro.

Successivamente a una serie di eventi spiacevoli Denji viene ucciso e prima di esalare un ultimo respiro stringe un patto con Pochita, in modo tale da non morire. Questo però lo trasforma in Chainsaw Man, un uomo possedente di un cuore di Diavolo.

Tatsuki Fujimoto riuscirà a espandere la sua opera anche al grande pubblico grazie a questa trasposizione anime che a quanto pare avrà anche un ending diversa per quanto riguarda gli episodi. Una scelta interessante che riesce anche a differenziarsi rispetto alle altre opere, che come ben sapete mantengono le sigle per un periodo più longevo.

Fonte CB