Chainsaw Man: l’anime avrà una ending differente per ogni episodio

Chainsaw Man è tra le serie più popolari e seguite del momento e tutti gli appassionati stanno aspettando con impazienza il debutto della prima stagione animata. Infatti si presuppone che sarà la serie di maggiore successo dell’ultimo periodo dell’anno. Lo studio di animazione che sta lavorando alla serie animata del manga di Fujimoto è Studio MAPPA. Dunque solo questo rappresenta un ottimo biglietto da visita.

Il manga di Tatsuki Fujimoto è uno dei più grandi successi a livello globale. Attualmente il mangaka sta lavorando alla seconda parte del manga anche se è coinvolto nella realizzazione dell’adattamento animato. Studio MAPPA durante i mesi precedenti ha confermato che tutti gli episodi non presenteranno alcuna censura sulle scene di sangue o violenza. In questo modo gli episodi manterranno una certa fedeltà alle scene rappresentate nel manga da Fujimoto.

Oggi riportiamo alcune novità interessanti legate alla prima stagione animata. Saranno 12 gli episodi e soprattutto ognuno di questi avrà una ending differente. E, naturalmente, alcuni dei migliori musicisti e compositori giapponesi hanno deciso di collaborare.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

“Violence” by QUEEN BEE

“Time Left” by ZUTOMAYO

“First death” by TK from Ling tosite sigure

“Tablet” by TOOBOE

“CHAINSAW BLOOD” by Vaundy

“DOGLAND” by PEOPLE 1

— Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) September 19, 2022