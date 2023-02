Dragon Ball: svelato il design iniziale di Gohan bambino nell’anime

Il mondo di Dragon Ball è ricco di personaggi e alcuni di questi hanno segnato le vicende scritte e disegnate da Akira Toriyama. Chiaramente Goku, il protagonista principale è colui che ne ha segnate di più.

Ma ci sono altri Guerrieri Z che hanno dato il loro contributo coraggiosamente. Non solo Crilin, Piccolo o Vegeta ma anche i figli del Saiyan spedito sulla Terra da bambino. Gohan rappresenta infatti una colonna portante del franchise.

Fin dal suo debutto nella serie nota come Dragon Ball Z, si capiva benissimo che non era assolutamente come suo padre Goku. Seguiva moltissimo quello che la madre avrebbe voluto per il suo futuro, e sicuramente questo non prevedeva lo stile di vita del padre.

In questo articolo abbiamo il piacere di riportare il design iniziale di Gohan bambino nell’anime di Dragon Ball Z. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider EmperorBigD. Di seguito ne riportiamo il contenut:lo:

Extremely rare! 4 different color palettes for super EARLY DBZ Son Gohan. I presume the animation staff weren't sure which colors to use for the anime. I wonder how these would've worked in the anime itself. pic.twitter.com/mr0j3gtEz0 — Geekdom101 (@EmperorBigD) February 15, 2023

Come si può vedere il design iniziale di Gohan bambino era caratterizzato da una forte incertezza sulla colorazione della sua uniforme. Addirittura le ipotesi erano quattro, dimostrando l’incertezza dello studio di animazione.

Come tutti i fan sanno bene, il presente outfit di Gohan risale al suo debutto nel manga e nell’anime. Questo avviene con la saga dei Saiyan, più precisamente con l’arrivo di Radish sul pianeta Terra.

La vita del figlio di Goku cambia totalmente da questo punto in poi. Infatti Radish per attirare l’attenzione di Goku, rapisce Gohan, teoricamente suo nipote.

In questo modo nasce il primo scontro adattato anche sul piccolo schermo che mostrava per la prima volta un’alleanza inaspettata. Goku e Piccolo uniscono le forze per affrontare Radish ma la vera sorpresa è Gohan che sprigiona un livello di potenza pazzesco. Questo viene fuori ogni volta che qualcuno che ama soffre

Diventerà per tutta la serie una caratteristica peculiare del giovane Saiyan, soprattutto quando supererà Goku durante il Cell Game, trasformandosi in Super Saiyan di livello 2.