Dragon Ball Super: Akira Toriyama ha realizzato il design di Saiyaman X-1 e X-2

Dragon Ball Super è tornato con un nuovo arco narrativo che è partito con il capitolo 88 del manga. Recentemente abbiamo riportato alcune dichiarazioni di Toyotaro, il mangaka che si occupa dei disegni di Dragon Ball Super, legate a Freezer e al nuovo arco narrativo. Questo è intitolato “Super Hero” e prende esattamente il nome del lungometraggio Dragon Ball Super: Super Hero.

Le vicende della nuova saga del manga sono ambientate prima delle vicende che si vedono nel film e al centro dei riflettori ci sono Goten e Trunks.

Toyotaro voleva da sempre realizzare una storia con Trunks protagonista ma non sapendo quando poteva sviluppare questa idea, aveva optato, inizialmente, per uno spin-off. Ma dopo l’arco di Granolah e dopo averne parlato con Toriyama è nato l’arco narrativo che lo vede protagonista con Goten.

Nel capitolo 88, come abbiamo riportato in precedenza, i due Saiyan svolgono una doppia vita. Quella da liceali adolescenti e quella da supereroi che mantengono l’ordine sulla Terra. In questo articolo abbiamo quindi il piacere di parlare di alcuni dettagli legati alle identità da supereroi dei due protagonisti.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Herms98. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Toriyama provided the final designs for Saiyaman X-1 and X-2, after editing the initial designs that Toyotaro came up with. The idea was to create retro, uncool outfits that Goten and Trunks love anyway, and Toyotaro thinks Toriyama pulled that balance off well. pic.twitter.com/I8DwRIwOY4

